Terceira Ponte vai ficar interditada para carros até 12h de domingo (27)

Obras de ampliação da nova Terceira Ponte acontecem às vésperas da inauguração Crédito: Vitor Jubini

A Terceira Ponte ficará completamente interditada para carros a partir das 23h30 deste sábado (26), até as 12 horas do domingo (27). O período de fechamento foi ampliado pelo governo do Estado nesta tarde.

Anteriormente, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura havia informado que a via seria interditada às 23h30 deste sábado e reaberta às 5h30. Em seguida, seria novamente fechada entre 8h e 12h para os eventos de inauguração da reforma na estrutura.

No entanto, segundo nota divulgada neste sábado, o tráfego de veículos não vai mais ser permitido entre as 5h30 e as 8h de domingo (27).