Terceira Ponte vai ficar interditada para carros até 12h de domingo (27)

A Terceira Ponte ficará completamente interditada para carros a partir das 23h30 deste sábado (26), até as 12 horas do domingo (27). O período de fechamento foi ampliado pelo governo do Estado nesta tarde.
Anteriormente, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura havia informado que a via seria interditada às 23h30 deste sábado e reaberta às 5h30. Em seguida, seria novamente fechada entre 8h e 12h para os eventos de inauguração da reforma na estrutura.
No entanto, segundo nota divulgada neste sábado, o tráfego de veículos não vai mais ser permitido entre as 5h30 e as 8h de domingo (27).
Já a Ciclovia da Vida será excepcionalmente fechada às 15h de domingo para atividades do Festival Luzes Pela Vida, no Cais das Artes, na Enseada do Suá, dentro da programação de inauguração da nova Terceira Ponte. A partir de segunda-feira (28), a ciclovia funcionará até as 22h30.