Quem foi Detinha Son, ativista que dá nome à ciclovia da 3ª Ponte

Detinha Son dá nome à ciclovia construída na Terceira Ponte Crédito: Reprodução Semobi

Deusdedet Alle Son, conhecida como Detinha, era cicloativista e educadora ambiental, atuando de modo incisivo nos movimentos sociais ligados ao cicloativismo no Espírito Santo . Nascida em Caratinga, Minas Gerais, tornou-se figura relevante na popularização da bicicleta como meio de transporte, além de desempenhar papel expressivo na luta de questões ambientais.

Detinha faleceu em 2016. Ela estava em uma bicicleta, meio de transporte pelo qual lutou durante a vida. De acordo com relato dos familiares, a cicloativista havia acabado de se apresentar em uma palestra sobre mobilidade urbana na 6ª Conferência das Cidades, em Bento Ferreira, Vitória.

Depois da participação, ela pegou sua bicicleta no estacionamento do local onde era realizada a conferência para ir embora. Um motorista abriu a porta do carro, atingindo Detinha, que se desequilibrou e caiu, batendo com a cabeça no chão.

Segundo uma publicação feita no dia do acidente pelas filhas, Nunah Alle e Noran Alle, Detinha foi internada com traumatismo craniano e ficou em coma. Ela deu entrada em estado grave no Hospital São Lucas, atual Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), e faleceu no dia 1° de julho de 2016.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Rafael Darro, que fazia parte dos Ciclistas Urbanos Capixabas (CUC) com Detinha, relembrou o momento em que ficou sabendo da partida da amiga.

"Quando ela morreu, eu lembro exatamente onde eu estava. Assim como todo mundo lembra onde estava quando Senna morreu, quando morre uma grande personalidade todo mundo sabe onde estava quando aconteceu. Eu lembro onde eu estava quando recebi a notícia da morte da Detinha", contou Darrouy.

A homenagem feita à cicloativista foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em dezembro do ano passado . A Lei nº 10.975 determina que a ciclovia construída na Terceira Ponte ganhe o nome de "Ciclovia da Vida Detinha Son". A proposta do nome, de iniciativa do Executivo Estadual, foi encaminhada à Assembleia Legislativa no dia 24 de junho de 2022.