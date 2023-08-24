Terceira Ponte ficará fechada por mais de 3h para inauguração no domingo (27)

A Terceira Ponte ficará totalmente fechada das 8h às 11h30, no domingo (27), devido à inauguração da expansão da via e da Ciclovia da Vida. No horário, está previsto o Pedalaço pela Paz, organizado pelo governo do Estado e pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A expectativa é de que mais de 4 mil pessoas participem, entre ciclistas e pedestres.

A partir das 8h de domingo, a Terceira Ponte será totalmente fechada para que os ciclistas de Vila Velha possam ir para a Praça do Papa, onde acontece a concentração a partir das 08h30.

A saída para o Pedalaço pela Paz será às 9h30 e cerca de 700 ciclistas irão pela Ciclovia da Vida. Os demais seguirão pelas faixas internas da Terceira Ponte. A faixa da direita será liberada para pessoas que queiram fazer a travessia a pé. A partir das 11h30 a Terceira Ponte será totalmente liberada, bem como a Ciclovia da Vida, que ficará aberta até 17h nesse dia

Show de luzes

A inauguração vai contar ainda com o Festival Luzes pela Vida, a partir da tarde de domingo (27). O evento vai unir música e luzes para celebrar a liberação da estrutura a motoristas e ciclistas, além do aniversário de 34 anos da ponte comemorado na quarta-feira (23).

O evento realizado pelo governo do Estado e pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) vai ocorrer a partir das 16h, no Cais das Artes.

Obras e trânsito com a ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

A programação conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, além de um show de Luzes no Céu, com 150 drones e um Show das Águas.

A entrada para o evento é gratuita, porém, para garantir lugar, é necessário apresentar ingresso, que deve ser retirado na plataforma Sympla . Os portões do evento serão abertos a partir das 16h.

Confira a programação:

1ª Parte:



8h - Coletiva de imprensa no Cais das Artes



8h30 - Concentração na Praça do Papa para o Pedalaço da Paz 2023



9h - Inicio do Pedalaço: Governador e uma parte de ciclistas irão pela Ciclovia da Vida e outra parte será pela Ponte. No retorno de Vila Velha, todos os ciclistas voltarão pela pista.



Após o passeio, a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida estarão liberadas.

