Ciclovia da Vida ficará aberta até 17 horas neste domingo (27)

A Ciclovia da Vida ficará aberta para a população até as 17 horas do próximo domingo (27), quando a nova estrutura será inaugurada junto com a ampliação das faixas da Terceira Ponte. E, a partir de segunda-feira, o horário de funcionamento será das 5h30 a 22h30. A informação é do governo do Estado.
No dia de entrega, parte dos ciclistas poderá seguir pela ciclovia e outra parte pela ponte, onde duas faixas em cada sentido serão liberadas para bicicletas e uma para pedestres.
Para comemorar a entrega da obra, haverá um pedalaço com concentração a partir das 8h30 na Praça do Papa. Não é preciso fazer cadastro prévio, apenas levar dois quilos de alimentos não perecíveis.