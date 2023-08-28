Terceira Ponte tem congestionamento em duas faixas e pista exclusiva livre

A Terceira Ponte registra, na manhã desta segunda-feira (28), primeiro dia útil após a inauguração, trânsito em duas faixas e a pista destinada a ônibus praticamente livre. Às 7h38 foi possível constatar, pelas câmeras da Rodosol, congestionamento no sentido Vitória.
Às 8h03, o aplicativo Waze mostrava que o congestionamento para os motoristas que iam para a Capital afetava da Praça do Pedágio, em Vitória, até a Avenida Carioca, em Vila Velha. A reportagem da TV Gazeta passou pela ponte e constatou carros utilizando a faixa destinada a ônibus e motos fazendo corredor, o que está proibido. Confira o trânsito na imagem abaixo.