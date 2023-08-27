Nova concessionária da 3ª Ponte vai ter que administrar ciclovia, diz governo

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou, na manhã deste domingo (27), que a nova concessionária da Terceira Ponte vai ter que administrar, além das pistas para carros, a Ciclovia da Vida.

"A ciclovia deve entrar sim (na concessão), como forma de monitoramento, de manutenção. Ela é hoje a Terceira Ponte, então não dá para interpretar diferente", afirmou. Sobre a possibilidade de ter cobrança na ciclovia, o secretário disse que isso nunca vai ocorrer. "Isso não existe, não existe cobrança em ciclovia".