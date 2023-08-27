Nova concessionária da 3ª Ponte vai ter que administrar ciclovia, diz governo

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou, na manhã deste domingo (27), que a nova concessionária da Terceira Ponte vai ter que administrar, além das pistas para carros, a Ciclovia da Vida.
"A ciclovia deve entrar sim (na concessão), como forma de monitoramento, de manutenção. Ela é hoje a Terceira Ponte, então não dá para interpretar diferente", afirmou. Sobre a possibilidade de ter cobrança na ciclovia, o secretário disse que isso nunca vai ocorrer. "Isso não existe, não existe cobrança em ciclovia".
O contrato com a Rodosol, atual administradora da ponte, vence em dezembro. No dia 16 de agosto, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deu prazo de 30 dias para que o Estado apresente um plano de ação de como a nova concessão será feita. Segundo Damasceno, o governo do Estado continua na fase de estudos do que deve acontecer com a ponte e, daqui a alguns meses, vai anunciar a decisão.