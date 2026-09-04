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  • Sem ideia para o jantar de sexta-feira? Faça esta quiche de espinafre com queijo de cabra 
Gastronomia

Sem ideia para o jantar de sexta-feira? Faça esta quiche de espinafre com queijo de cabra 

Veja como preparar uma receita prática e saborosa para encerrar a semana de maneira especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 17:55

Quiche de espinafre com queijo de cabra (Imagem: MShev | Shutterstock)
Quiche de espinafre com queijo de cabra Crédito: Imagem: MShev | Shutterstock

Depois de uma semana corrida, nada melhor do que uma receita prática e saborosa para deixar a sexta-feira mais especial. A quiche de espinafre com queijo de cabra tem recheio cremoso e massa douradinha. Além de fácil de preparar, ela pode ser servida ainda quente ou em temperatura ambiente, tornando o jantar mais tranquilo e agradável. Confira a receita!

Quiche de espinafre com queijo de cabra

Ingredientes

Massa

  • 200 g de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de manteiga gelada
  • 1 ovo
  • 30 ml de água gelada
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 200 g de folhas de espinafre
  • 150 g de queijo de cabra
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de leite
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até obter uma textura semelhante a uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até formar uma massa homogênea. Envolva a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com a ajuda de um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Faça furos na massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve. 

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o espinafre e cozinhe por cerca de 3 minutos, até as folhas murcharem. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite. Acrescente o queijo de cabra, o parmesão , a noz-moscada e o sal. Misture o espinafre ao creme e distribua sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o recheio ficar firme e a superfície dourada. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

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