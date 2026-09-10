Vem mais chuva: ES tem novo alerta de tempestade e granizo; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade para 22 cidades do Espírito Santo. O novo aviso, que indica perigo potencial, é válido das 8h45 às 23h59 desta quinta-feira (10) e abrange municípios da Região Sul do Estado.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto também alerta para o risco de queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Confira as cidades incluídas no alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta