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Clima

Vem mais chuva: ES tem novo alerta de tempestade e granizo; veja cidades

Publicado em

10 set 2026 às 09:26

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade para 22 cidades do Espírito Santo. O novo aviso, que indica perigo potencial, é válido das 8h45 às 23h59 desta quinta-feira (10) e abrange municípios da Região Sul do Estado.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto também alerta para o risco de queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. 


Confira as cidades incluídas no alerta: 


  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Itapemirim
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Marataízes
  15. Mimoso do Sul
  16. Muniz Freire
  17. Muqui
  18. Piúma
  19. Presidente Kennedy
  20. Rio Novo do Sul
  21. São José do Calçado
  22. Vargem Alta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Caso no ES

Golpista é condenada a devolver R$ 9,5 mil após enganar mulher no WhatsApp

Publicado em 10/09/2026 às 10:18

Uma mulher foi condenada pela Justiça a devolver R$ 9.499 a uma moradora de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, vítima de um golpe aplicado pelo WhatsApp. Segundo o processo, a ré se passou pela filha da vítima e pediu que ela pagasse um boleto ou fizesse uma transferência bancária nesse valor. 


A vítima só descobriu que havia caído no golpe depois de entrar em contato com a filha e perceber que ela não havia feito o pedido. Em seguida, procurou a instituição responsável pela transação e solicitou o bloqueio da conta bancária vinculada à ré, além dos documentos apresentados por ela e dos respectivos contratos.


A mulher entrou com uma ação na Justiça contra a suspeita e a empresa que intermediou o pagamento. O processo tramitou na 1ª Vara de Afonso Cláudio. O juiz, porém, considerou que a empresa não poderia ser responsabilizada, pois teria atuado apenas como intermediadora do pagamento de um boleto emitido de forma fraudulenta, sem obter qualquer benefício com a operação.


Em relação à ré, o juiz determinou o pagamento de R$ 2 mil por danos morais, além da devolução dos R$ 9.499 perdidos pela vítima, a título de danos materiais. Os valores ainda serão acrescidos de correção monetária e juros. A decisão cabe recurso.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Aribiri

Carro pega fogo e fica totalmente destruído em Vila Velha; vídeo

Publicado em 10/09/2026 às 08:37

Um carro, modelo Fiat Palio, pegou fogo e ficou destruído na manhã desta quinta (10) no bairro Alvorada, em Vila Velha. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, uma mulher e a filha, de 2 anos, estavam dentro do veículo quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido.


Um morador contou que ouviu uma explosão e, ao olhar pela varanda, viu o veículo já em chamas. A mãe e a criança conseguiram sair do carro antes que as chamas se espalhassem.

A proprietária informou que perdeu documentos que estavam dentro do veículo.


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Na Serra

Acidente com cinco veículos complica trânsito na Rodovia do Contorno

Publicado em 09/09/2026 às 17:50
Acidente na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo cinco veículos complicou o trânsito na Rodovia do Contorno, na Serra, na tarde desta quarta-feira (9). Segundo a Ecovias Capixaba, a colisão aconteceu no sentido Cariacica, que precisou ser interditado.


Uma carreta, um caminhão, um utilitário e dois carros de passeio se envolveram no acidente, cuja dinâmica não foi divulgada. De acordo com a concessionária, seis pessoas estavam nos veículos, mas nenhuma ficou ferida. A pista foi liberada às 16h57. Mesmo após a liberação, aplicativos de mobilidade ainda indicavam lentidão no sentido Cariacica.

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Trânsito na Rodovia do Contorno, sentido Cariacica Reprodução/Google Maps

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Obras

BR 262 tem Pare e Siga em ponte entre Viana e Domingos Martins

Publicado em 09/09/2026 às 16:00
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana Reprodução | Google Maps

A ponte sobre o Rio Jucu, no km 29 da BR 262, na divisa entre Domingos Martins e Viana, passou a operar em sistema de Pare e Siga 24 horas por dia nesta quarta-feira (9). A medida é necessária para a realização de obras na estrutura e deve durar até sete dias.


Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos começaram às 8h desta quarta-feira e envolvem a substituição das juntas de dilatação da ponte.


Durante a execução dos serviços, equipes permanecerão no local para organizar o trânsito. O fluxo será liberado de forma alternada, em uma faixa por vez. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e respeitem a sinalização.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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Segurança

Reconhecimento facial identifica foragido em obra na Rodoviária de Vitória

Publicado em 09/09/2026 às 15:16
Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda
Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda Divulgação/Guarda de Vitória

Um foragido da Justiça de 28 anos foi preso após ser identificado por reconhecimento facial enquanto trabalhava em uma obra na Rodoviária de Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a Guarda Municipal, ele era procurado por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão expedido em junho deste ano pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.


De acordo com os agentes, o homem havia sido contratado por uma empresa de manutenção que realiza obras no terminal rodoviário. A corporação informou ainda que ele possui quatro passagens criminais anteriores por tráfico de drogas e uma por lesão corporal.


Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se ele já foi encaminhado ao sistema prisional, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Vitória

Motociclista com sinais de embriaguez atropela jovem na Ilha das Caieiras

Publicado em 09/09/2026 às 12:15

Um motociclista de 25 anos foi autuado em flagrante por embriaguez ao dirigir e lesão corporal culposa após atropelar uma jovem de 22 anos no bairro bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (9). O homem também ficou ferido e precisou ser levado para um hospital.


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via quando atropelou a jovem. Os policiais também constataram sinais de embriaguez, como hálito etílico. O homem, no entanto, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a PM, com ele foi encontrada uma porção de haxixe.


A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). O motociclista foi levado para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. Veja no vídeo abaixo a movimentação no local após o acidente. 

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional.

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Capivara em Jardim Camburi, Vitória

Capivara é resgatada após dar "passeio" em Camburi e entrar em garagem de prédio; vídeo

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Jovem é preso após usar estilete para roubar mulher com bebê em Vila Velha

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tentativa de homicídio

Homem é baleado na cabeça perto de casa em São Gabriel da Palha

Publicado em 09/09/2026 às 11:55

O homem, que não teve a idade divulgada, foi socorrido pelos próprios vizinhos e levado ao Hospital São Gabriel. Na unidade, a equipe médica constatou três ferimentos na cabeça.


Familiares relataram à polícia que uma motocicleta, um cordão e uma pulseira de ouro que pertenciam à vítima podem ter sido levados. A PM não informou se os objetos foram encontrados ou se o possível roubo teria relação com o ataque.


Em nota, a  Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Aventura

Capivara é resgatada após dar "passeio" em Camburi e entrar em garagem de prédio; vídeo

Publicado em 09/09/2026 às 10:58

Uma capivara foi resgatada após ser flagrada circulando pela Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo pessoas que estavam na região e registraram o momento, o animal atravessou a Avenida Dante Michelini e entrou na garagem de um edifício. A capivara teria caído e se machucado durante o trajeto.


Pessoas  que estavam no local abordaram uma viatura da Guarda Municipal que passava pela região e pediram ajuda para o resgate do animal.


A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que uma equipe do resgate de animais silvestres foi acionada e se deslocou até o local para fazer a captura da capivara, com apoio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).


Quando a equipe chegou ao endereço, foi informada de que o animal já havia sido capturado pela Polícia Ambiental e encaminhado ao Cetas.

Capivara em Jardim Camburi, Vitória
Capivara em Jardim Camburi, Vitória Leitor A Gazeta
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Dois jovens morrem em confronto durante operação policial em Vila Valério

Publicado em 09/09/2026 às 09:57
Um terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado
Durante a operação em Vila Valério foram apreendidas armas, munições, drogas, dinheiro, celulares, balaclava e microtubos Crédito: Divulgação | PCES


Dois jovens, de 23 e 24 anos, morreram após serem baleados durante uma operação das polícias Civil e Militar no Córrego do Ypiranga, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a polícia, a ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra um homem investigado por homicídio. Um terceiro homem que estava no local conseguiu fugir e não foi localizado. Os nomes dos mortos não foram divulgados.


De acordo com a corporação, os três homens foram localizados em uma residência após um trabalho de investigação. Um deles estava na área externa do imóvel e, segundo a polícia, atirou contra os agentes antes de fugir em direção a uma região de mata. Os outros dois foram orientados a deixar a casa, mas não obedeceram.


Ainda segundo a polícia, durante a entrada das equipes no imóvel, um dos homens efetuou disparos contra os agentes. Os policiais reagiram e os dois jovens foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de atendimento, mas não resistiram aos ferimentos.


No imóvel, foram apreendidas 46 tiras de maconha, 101 pinos de cocaína, duas pedras de cocaína e 51 pedras de crack, além de R$ 1,1 mil em espécie. Também foram encontrados quatro celulares, uma espingarda, uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara, duas munições calibre .38 SPL, uma sacola com microtubos e uma balaclava.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Flagrante

Filho é preso após agredir, ameaçar e extorquir mãe idosa em Nova Venécia

Publicado em 09/09/2026 às 09:26
Filho é preso suspeito de agredir e extorquir mãe idosa em Nova Venécia
Filho é preso suspeito de agredir e extorquir mãe idosa em Nova Venécia Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de agredir, ameaçar de morte e extorquir a própria mãe, uma idosa de 69 anos. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, em conjunto com a Polícia Militar.


Segundo a polícia, a vítima procurou ajuda após ser agredida pelo filho. Durante o atendimento, os agentes apuraram que o homem vinha exigindo dinheiro da mãe para comprar drogas e a ameaçava de morte caso ela denunciasse as agressões ou solicitasse medidas protetivas. O suspeito teria dado chutes nos braços e nas pernas da idosa e também ameaçado matar a mãe e o padrasto caso o caso fosse comunicado às autoridades.


Diante do relato e do risco de novas agressões, equipes da Polícia Civil e do 2º Batalhão da Polícia Militar foram até a residência da família, no bairro Filomena. Com autorização da idosa, os policiais entraram no imóvel e localizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão.


O homem foi levado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão, no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos legais e o exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

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