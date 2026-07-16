Cão farejador ajuda encontrar tonel com drogas em Guarapari

869 pinos de cocaína e mais 2,3 quilos da droga, além de quatro quilos de crack foram apreendidos em uma propriedade rural de Iguape, em Guarapari, na quarta-feira (15). Um jovem de 18 anos foi preso e, segundo a Polícia Militar, afirmou ser gerente do tráfico no bairro Jabaraí.





A ação começou após uma denúncia de que a propriedade era usada para armazenar drogas e armas. Com a ajuda do cão farejador Lobo, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos em um tonel azul.





O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.