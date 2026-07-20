Corpo é encontrado às margens de estrada em Boa Esperança

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20), entre galhos de árvores às margens de uma estrada na região de Água Boa, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para verificar a informação de que havia um homem caído às margens da via.
Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.