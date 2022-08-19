De Rodrigo Capella a Nil Agra, nomes da comédia nacional chegam ao ES

Rodrigo Capella se apresenta em Vitória na próxima quinta (25) Crédito: Reprodução/ Instagram @capellarodrigo

Dizem que rir é o melhor remédio. Se for assim, o capixaba está com o estoque da "farmacinha caseira" lotado, pelo menos até o próximo mês... Entenderam? Rir, remédio, farmacinha?

Tudo bem, a piada foi péssima, mas serviu para ilustrar (a coisa só piora, né?) a generosa lista dos "reis" da comédia e do stand-up comedy que devem fazer shows no Espírito Santo até o final de setembro.

Entre os comediantes, nomes que fazem sucesso nacional e internacional, como Rodrigo Capella e Rodrigo Marques, ou mesmo atores que estão se destacando nas redes sociais e cada vez mais conquistando seu espaço, como Giovana Fagundes, referência feminina na comédia que se destacou no programa "Pânico", da Jovem Pan.

Por falar em redes, Rodrigo Capella, que se apresenta no Vix Comedy Club, em Vitória, na quinta (25), conta com mais de 270 mil seguidores no Instagram, postando vídeos falando de relacionamentos afetivos, situações do cotidiano e até detalhando sua higiene íntima (!).

Se você ainda não o conhece, Capella trabalhou na MTV, onde fez parte dos programas "Quinta Categoria", ao lado de Paulinho Serra e Tatá Werneck, e "Comédia MTV". Ele também integrou o elenco do reality "A Fazenda 5", trabalhou no "Morning Show", da Rede TV, e em "Comédia em Preto e Branco", ao lado de Marcelo Marrom.

Empolgado com a apresentação no Estado, Rodrigo gravou um vídeo no Instagram do Vix Comedy, convidando a plateia capixaba para conferir sua performance, em "É Assim que Você Gosta?".

Que tal curtir um casal "da vida real" - interprete essa classificação como desejar - dialogando com a vida a dois e mostrando as situações trágicas e cômicas que o casamento pode trazer?

Essa é a proposta do stand-up "Rock + Humor", que a comediante Gabi Roncatti e o cantor Landau apresentam no Teatro do Sesi, em Vitória, nesta quarta (24). O melhor de tudo é que o espetáculo é 0800, ou seja, gratuito.

A noite mistura o humor de Gabi, que participou de programas como "Vade Retro", da Rede Globo, e o puro rock na veia de Landau, que conta com 13 discos lançados que vão do folk ao hard rock. Entre suas faixas mais conhecidas, está "Lata Velha", um verdadeiro hino do "Caldeirão do Huck".

Outro famoso do stand-up que pinta na capital capixaba é Rodrigo Marques, que chega ao Espaço Patrick Ribeiro no dia 2 de setembro com o show "Paz de Darwin". Talentoso, o recifense é considerado um dos maiores nomes da comédia nacional, tendo quase dois milhões de seguidores no Instagram.

Em "Paz de Darwin", Marques fala sobre o preconceito que sofreu por ser ateu, como também aborda o processo de desconstrução quanto à monogamia. Isso, claro, com o seu vocabulário peculiar e muita franqueza, uma de suas marcas registradas. Seu prestígio atual é tanto, que acabou de lançar, via Netflix e para o mundo inteiro assistir, o especial "O Inimigo do Nível".

Marques também ganhou uma legião de fãs ao participar do sucesso "A Culpa é do Cabral", exibido pelo Comedy Central, canal que é um celeiro, além de referência, de novos talentos da comédia nacional.

Por falar na emissora, Giovana Fagundes - que faz show no Vix Comedy em 27 de agosto -, também é cria do canal, participando de uma das temporadas do sucesso "Comedy Central Stand Up".

Ela traz para o ES seu novo espetáculo, "Orgulho do Pai". A performance transborda de ironia para abordar a falta de aceitação familiar em relação às escolhas profissionais e pessoais da artista.

Dentro de tantas divergências - sobre a filha que Giovana é e a que seus pais gostariam que fosse -, Fagundes resolveu transformar seus dilemas familiares em piada.

PIONEIRISMO

Pensa que acabou? Claro que não... A lista do Vix Comedy Club também conta com Nil Agra, um dos primeiros comediantes do país a fazer vídeos interativos no YouTube, com quase um milhão de seguidores. Ele traz para o ES o sucesso "Uma vida em 30 anos", nos dias 24 e 25 de setembro.

Osmar Campbell, com "Pode Crer", e Jansen Serra, em "Toneladas de Humor Vol. 2", outros queridinhos do stand-up nacional, também já têm data para se apresentar no Vix, em 9 e 16 do próximo mês. Não esqueça de anotar na agenda!

ESPERADOS SHOWS DE STAND-UP COMEDY PREVISTOS PARA O ES EM AGOSTO E SETEMBRO