Custando o dobro, Farofa da Gkay será no mesmo hotel de 2021

Gkay comemora o seu aniversário com um grande evento reunindo artistas e influenciadores Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Está chegando a hora de acompanhar uma das festas mais esperadas pelos internautas: a Farofa da Gkay. Marcada para os dias 5 e 7 deste mês, o evento promete ser ainda maior em 2022. Nem todos os detalhes foram revelados, mas, segundo o jornal Extra, uma das confirmações é em relação ao local, que permanece o mesmo da última edição, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

De acordo com o site, as instalações do hotel foram bloqueadas entre os dias 3 e 9 para Gkay e todas as 315 unidades também estão reservadas pela anfitriã. Os quartos são distribuídos em sete categorias: Suíte Imperial, Suíte Presidencial, Suíte Master, Suíte Executiva, Quartos Luxo e Standard.

Com um projeto arquitetônico inspirado em um transatlântico, o Marina é considerado o maior hotel de Fortaleza. A festa, que celebra os 30 anos da influenciadora, já é bastante esperada por muitos fãs e, inclusive, custará cerca de R$ 6 milhões, o dobro da última edição. O luxo se estende aos famosos convidados, uma vez que todas as despesas são pagas por Gkay, como hospedagem, alimentação, bebidas e outras mordomias.

Os convites para a Farofa deste ano foram distribuídos em “sacolas de lixo” personalizadas com o nome da festa. Os sortudos que receberam o “saco” vão embarcar para o Ceará em um avião fretado pela influenciadora, local onde a diversão já começa.