Custando o dobro, Farofa da Gkay será no mesmo hotel de 2021

Está chegando a hora de acompanhar uma das festas mais esperadas pelos internautas: a Farofa da Gkay. Marcada para os dias 5 e 7 deste mês, o evento promete ser ainda maior em 2022. Nem todos os detalhes foram revelados, mas, segundo o jornal Extra, uma das confirmações é em relação ao local, que permanece o mesmo da última edição, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.
De acordo com o site, as instalações do hotel foram bloqueadas entre os dias 3 e 9 para Gkay e todas as 315 unidades também estão reservadas pela anfitriã. Os quartos são distribuídos em sete categorias: Suíte Imperial, Suíte Presidencial, Suíte Master, Suíte Executiva, Quartos Luxo e Standard.
Com um projeto arquitetônico inspirado em um transatlântico, o Marina é considerado o maior hotel de Fortaleza. A festa, que celebra os 30 anos da influenciadora, já é bastante esperada por muitos fãs e, inclusive, custará cerca de R$ 6 milhões, o dobro da última edição. O luxo se estende aos famosos convidados, uma vez que todas as despesas são pagas por Gkay, como hospedagem, alimentação, bebidas e outras mordomias.
Os convites para a Farofa deste ano foram distribuídos em “sacolas de lixo” personalizadas com o nome da festa. Os sortudos que receberam o “saco” vão embarcar para o Ceará em um avião fretado pela influenciadora, local onde a diversão já começa.
A proporção da Farofa da Gkay aumentou bastante em relação ao último ano e, durante os dias de festa, grandes nomes da música brasileira irão se apresentar por lá. Nas redes sociais, Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Léo Santana já foram confirmados pela organização. E como a Farofa praticamente se transformou em um festival de música particular, a edição de 2022 vai ganhar transmissão do Globoplay e também do canal Multishow.