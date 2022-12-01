Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegando a hora

Custando o dobro, Farofa da Gkay será no mesmo hotel de 2021

Segundo o jornal Extra, o famoso evento da influenciadora paraibana irá acontecer novamente no Marina Park Hotel, em Fortaleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:25

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões
Gkay comemora o seu aniversário com um grande evento reunindo artistas e influenciadores Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Está chegando a hora de acompanhar uma das festas mais esperadas pelos internautas: a Farofa da Gkay. Marcada para os dias 5 e 7 deste mês, o evento promete ser ainda maior em 2022. Nem todos os detalhes foram revelados, mas, segundo o jornal Extra, uma das confirmações é em relação ao local, que permanece o mesmo da última edição, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.
De acordo com o site, as instalações do hotel foram bloqueadas entre os dias 3 e 9 para Gkay e todas as 315 unidades também estão reservadas pela anfitriã. Os quartos são distribuídos em sete categorias: Suíte Imperial, Suíte Presidencial, Suíte Master, Suíte Executiva, Quartos Luxo e Standard.
Com um projeto arquitetônico inspirado em um transatlântico, o Marina é considerado o maior hotel de Fortaleza. A festa, que celebra os 30 anos da influenciadora, já é bastante esperada por muitos fãs e, inclusive, custará cerca de R$ 6 milhões, o dobro da última edição. O luxo se estende aos famosos convidados, uma vez que todas as despesas são pagas por Gkay, como hospedagem, alimentação, bebidas e outras mordomias.
Os convites para a Farofa deste ano foram distribuídos em “sacolas de lixo” personalizadas com o nome da festa. Os sortudos que receberam o “saco” vão embarcar para o Ceará em um avião fretado pela influenciadora, local onde a diversão já começa.
A proporção da Farofa da Gkay aumentou bastante em relação ao último ano e, durante os dias de festa, grandes nomes da música brasileira irão se apresentar por lá. Nas redes sociais, Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Léo Santana já foram confirmados pela organização. E como a Farofa praticamente se transformou em um festival de música particular, a edição de 2022 vai ganhar transmissão do Globoplay e também do canal Multishow.

Veja Também

Farofa da Gkay será transmitida no Multishow e Globoplay

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 mi em 2022: 'Terá três novidades'

Gkay diz que vendeu presentes para pagar Farofa, mas ainda está com dívida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos fortaleza Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados