Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 mi em 2022: 'Terá três novidades'

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

A Farofa da Gkay, uma das festas mais esperadas do ano, promete ser ainda maior em 2022. Em entrevista para a coluna Léo Dias, a influencer Gessica Kayane, anfitriã do evento, revelou que pretende gastar bem mais do que em 2021, cerca de R$ 8 milhões, para que tudo saia do jeito que deseja. Segundo ela, os convidados podem esperar três grandes novidades.

“Terá três novidades que nunca foram feitas antes na Farofa da Gkay. Vou contar o que? Ainda não, mas adianto que terão três novidades! Aliás, posso adiantar que nós já teremos uma grande diferença antes mesmo da Farofa acontecer, viu? Todos os convidados irão ganhar um bônus antes da festa começar”, revelou a influencer.

A festa só acontece em dezembro, no Marina Park Hotel, em Fortaleza - mesmo local do ano passado. Entre as atrações confirmadas, estão os cantores Léo Santana e Wesley Safadão, que também estiveram presentes na farofa de 2021.