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Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 mi em 2022: 'Terá três novidades'

Em entrevista para a coluna Léo Dias, influenciadora disse que todos os convidados irão ganhar um bônus antes da festa começar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 13:25

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões
Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
A Farofa da Gkay, uma das festas mais esperadas do ano, promete ser ainda maior em 2022. Em entrevista para a coluna Léo Dias, a influencer Gessica Kayane, anfitriã do evento, revelou que pretende gastar bem mais do que em 2021, cerca de R$ 8 milhões, para que tudo saia do jeito que deseja. Segundo ela, os convidados podem esperar três grandes novidades.
“Terá três novidades que nunca foram feitas antes na Farofa da Gkay. Vou contar o que? Ainda não, mas adianto que terão três novidades! Aliás, posso adiantar que nós já teremos uma grande diferença antes mesmo da Farofa acontecer, viu? Todos os convidados irão ganhar um bônus antes da festa começar”, revelou a influencer.
A festa só acontece em dezembro, no Marina Park Hotel, em Fortaleza - mesmo local do ano passado. Entre as atrações confirmadas, estão os cantores Léo Santana e Wesley Safadão, que também estiveram presentes na farofa de 2021.
“Olha, posso dizer que o que sai mais caro e mais contribui para a Farofa beirar os R$ 8 milhões neste ano são as atrações especiais e toda a estrutura de palco para que o evento possa acontecer”, completou Gkay.

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