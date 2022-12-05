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Farofa da Gkay será transmitida pela TV; veja programação e o que será exibido

Evento que reúne celebridades terá shows de artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e poderá ser visto pelo Multishow e Globoplay
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 20:06

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões
Gkay Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
O evento Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira, 5, em um hotel em Fortaleza, no Ceará, e, pela primeira vez, poderá ser visto pela televisão. A influenciadora Gessica Kayane, organizadora da festa que reúne centenas de celebridades, fechou um acordo com o Multishow e com o Globoplay para a transmissão da farra.
Tanto na televisão, quanto no streaming, o evento começa a ser exibido a partir das 22h entre os dias 5 e 8 de dezembro. Além dos shows que ocorrerão no palco montado no resort, a transmissão também terá entrevistas com convidados.
Neste ano, grandes nomes da música nacional estarão presentes e cantarão na festa, incluindo Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Wesley Safadão.
Confira os shows que poderão ser vistos pelo Multishow ou pelo Globoplay:
  • Segunda-feira, 5 de dezembro:
  • 22h: Pedro Sampaio
  • 0h: Pabllo Vittar
  • 1h: Luisa Sonza

  • Terça-feira, 6 de dezembro:
  • 22h: Matuê
  • 23h30: Léo Santana
  • 1h15: Wesley Safadão

  • Quarta-feira, 7 de dezembro:
  • 22h: Simone Mendes
  • 0h: Anitta e convidados
  • 1h15: Ivete Sangalo
Alguns ambientes da Farofa da Gkay não serão mostrados para o público. É o caso, por exemplo, do "dark room", espaço na festa apelidado pela influenciadora como o "canto da pegação".
Além disso, como a transmissão começa a partir das 22h, só será possível acompanhar as manhãs e tardes do evento através dos stories do perfil oficial da festa ou dos convidados.

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