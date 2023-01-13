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Boca Rosa compartilha torcida para ex, Fred, no BBB 23: "É minha família"

Influenciadora, que participou do reality em 2020, tem um filho com o integrante do "Desimpedidos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 13:51

Bianca e Fred são pais de Cris: ex-marido da influencer está no grupo Camarote do BBB23
Bianca e Fred são pais de Cris: ex-marido da influencer está no grupo Camarote do BBB23 Crédito: Reprodução/Instagram
Bianca Andrade, a Boca Rosa, após seu ex, Fred, do "Desimpedidos", ser anunciado como um dos integrantes do grupo camarote, do "Big Brother Brasil 2023", fez questão de compartilhar um texto mostrando sua torcida. A influenciadora teve um filho com o rapaz, Cris, e falou como ele foi importante na sua vida após a sua saída do BBB 20.
Boca Rosa ressaltou a amizade que tem com Fred e disse que o apoio é um "gesto de gratidão" por tudo que ele já fez na sua vida. O relacionamento dos dois acabou em abril de 2022.
A criadora de conteúdo compartilhou fotos com o ex ao lado do filho e revelou que mesmo separados, ele sempre continuará sendo a sua família.
"Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, disse.
Veja o post completo:
O Big Brother Brasil 2023 começa no dia 16 de janeiro e o grupo camarote foi formado por Aline Wirley, cantora e ex-Rouge, Bruna Griphao, atriz, Fred, do Desimpedidos, Domitila Barros, Miss Alemanha, Antonio "Cara de Sapato" Jr., lutador de MMA, Fred Nicácio, médico e apresentador, Key Alves, jogadora de vôlei, Marvvila, cantora, Gabriel Santanna, ator e Mc Guimê, cantor.

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