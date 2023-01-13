Boca Rosa compartilha torcida para ex, Fred, no BBB 23: "É minha família"

Bianca e Fred são pais de Cris: ex-marido da influencer está no grupo Camarote do BBB23 Crédito: Reprodução/Instagram

Bianca Andrade, a Boca Rosa, após seu ex, Fred, do "Desimpedidos", ser anunciado como um dos integrantes do grupo camarote, do "Big Brother Brasil 2023", fez questão de compartilhar um texto mostrando sua torcida. A influenciadora teve um filho com o rapaz, Cris, e falou como ele foi importante na sua vida após a sua saída do BBB 20.

Boca Rosa ressaltou a amizade que tem com Fred e disse que o apoio é um "gesto de gratidão" por tudo que ele já fez na sua vida. O relacionamento dos dois acabou em abril de 2022.

A criadora de conteúdo compartilhou fotos com o ex ao lado do filho e revelou que mesmo separados, ele sempre continuará sendo a sua família.

"Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, disse.

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