Ex-"BBB" Victor Hugo diz que Hadson tentou beijá-lo e brother confirma: "Foi verdade"

Os nomes dos ex-participante do "Big Brother Brasil 2020", Victor Hugo e Hadson Nery, viralizaram nas redes sociais depois que o público retomou uma entrevista do psicólogo ao podcast "PodDarPrado", onde ele dizia que Hadballa queria beijá-lo durante o reality show.

"O Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas, querendo me beijar. Ele falava assim: 'Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca. Eu falava: 'Hadson, deixa de onda'. Ele falava direto, gente! Tinha um shipper aqui fora, que era 'ViHadson', e o melhor, o emoji era uma batata doce", contou o ex-"BBB" durante papo com Gabi Prado.

Ex-"BBBs": Hadson Nery responde sobre pedido de beijo em Victor Hugo: "Foi verdade" Crédito: Reprodução/Instagram @hadsonnery_oficial/@victorhsteixeira

Mais tarde, em seu perfil no Instagram, o ex-jogador de futebol explicou a situação e revelou que era verdade.

"Victor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas. E você, meu amigo, Victor Hugo, você não percebeu isso antes. Se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas, ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality. Porque estavam pintando a gente de tanta coisa, porque até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né, infelizmente", disse.

"A gente participou de uma edição que pra mim, foi a maior de todas. Não sei se foi a melhor, mas a maior sim, mas infelizmente as pessoas interromperam o entretenimento verdadeiro e real e optaram por assistir o politicamente correto, falso, uma hipocrisia gigantesca, mas valeu a pena, era o meu sonho", falou em sequência.

"Naquele momento ali, numa festa, que chamava O gato e o rato, eu cogitei dar um selinho no Victor Hugo, porque eu sabia que seria o primeiro (beijo gay) de todos os 'BBBs'. E também, para as pessoas pararem de julgar pela capa, eu fui muito julgado pela capa, sou julgado ainda", acrescentou o ex-"BBB".

Por fim, Hadson ainda citou Gil do Vigor, que protagonizou o primeiro beijo gay do reality com Lucas Penteado do programa.

"Eu vou falar pra vocês uma coisa, pra finalizar de vez. Se eu pegasse na minha edição o Gil do Vigor, aí vocês iam ver o que era a cachorrada. Gil, tu deu azar Gil! Eu também dei azar. Porque nós não entramos na mesma edição. Porque se a gente entrar na mesma edição, aí ia ser um 'Big Brother' de verdade, tanto o meu como o seu. Falei, tô leve”.

No entanto, depois de confirmar a informação, o Hadballa disse que tem recebido muitas críticas e ressaltou que não é bissexual.