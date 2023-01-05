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Estreia dia 16 de janeiro

"BBB 23": Decoração da casa será inspirada em viagens e aventuras; veja vídeo

Sala será decorada com bússola, mapa, globo terrestre, rosa-dos-ventos e lembranças trazidas dos mais variados lugares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 13:57

O "Big Brother Brasil 2023" estreia no próximo dia 16 de janeiro, e as novidades sobre o programa não param de chegar. A produção do reality show anunciou nesta quarta (4) como será a decoração da casa onde os participantes ficarão pelos próximos meses.
Em nota enviada à imprensa, a Rede Globo revela que a decoração será inspirada em viagens e aventuras. A casa conta com paisagens naturais e urbanas.
Tadeu Schmidt segue apresentando o
Tadeu Schmidt segue apresentando o "Big Brother Brasil" Crédito: Rede Globo
Na sala, onde todos os participantes se reúnem, itens de viajantes compõem o ambiente. O local conta com bússola, mapa, globo terrestre, rosa-dos-ventos e lembranças trazidas dos mais variados destinos.
Anteriormente, Boninho, diretor do reality show, mostrou um pouco da decoração com um vídeo publicado nas redes sociais.

O QUE JÁ FOI REVELADO SOBRE O PROGRAMA

O "BBB 23" já anunciou que terá uma Casa de Vidro, cujo início está marcado para ocorrer antes da estreia do programa, e novos uniformes dos "Dummies" - os ajudantes da casa.
Com um prêmio que será o maior da história do programa e que muda ao longo da temporada, as "estalecas" (o nome do dinheiro usado no reality show) ganham outra utilidade além de moeda de troca.
"Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar vantagens no próprio jogo?", disse Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, em anúncio oficial.
Além disso, os quadros de Paulo Vieira e Dani Calabresa também estão confirmados nesta edição do reality show.

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