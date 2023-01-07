Tadeu Schmidt se prepara para início do BBB 23 e muda o visual

Tadeu Schmidt tirou a barba Crédito: Reprodução @tadeuschmidt

Contando os dias para a estreia do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt compartilhou com seus mais de quatro milhões de seguidores no Instagram uma pequena mudança no visual. O jornalista compartilhou um vídeo em que aparece fazendo a barba, com uma maquininha, durante o banho.

"Este som simboliza o fim das férias", disse antes de ligar o barbeador. "Agora sim. Vamos lá?", completou ao surgir com o visual renovado e escreveu: "Tadeu com barba de novo só em maio...".

O big boss Boninho reagiu às imagens, convocando o apresentador nas redes sociais: "Tudo certo pra gente começar esse #bbb23 Bora!!!".