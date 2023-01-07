Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem barba

Tadeu Schmidt se prepara para início do BBB 23 e muda o visual

O jornalista apareceu nas redes sociais e compartilhou um vídeo em que aparece fazendo a barba, com uma maquininha, durante o banho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 11:26

Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt tirou a barba  Crédito: Reprodução @tadeuschmidt
Contando os dias para a estreia do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt compartilhou com seus mais de quatro milhões de seguidores no Instagram uma pequena mudança no visual. O jornalista compartilhou um vídeo em que aparece fazendo a barba, com uma maquininha, durante o banho.
"Este som simboliza o fim das férias", disse antes de ligar o barbeador. "Agora sim. Vamos lá?", completou ao surgir com o visual renovado e escreveu: "Tadeu com barba de novo só em maio...".
O big boss Boninho reagiu às imagens, convocando o apresentador nas redes sociais: "Tudo certo pra gente começar esse #bbb23 Bora!!!".
O BBB23 tem data de estreia marcada para 16 de janeiro. Além de Tadeu Schmidt, Dani Calabresa, Paulo Vieira e Ana Clara Lima também estão confirmados na atração.

Veja Também

Ex de Kanye West, brasileira Juliana Nalú estaria vivendo affair com Lewis Hamilton

Preta Gil descobriu problema no intestino, diz Flora Gil

Quem é Vitor Fadul, parceiro de Leandro Karnal há quatro anos?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados