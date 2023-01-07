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Internada

Preta Gil descobriu problema no intestino, diz Flora Gil

A cantora chegou ao hospital com uma crise de enxaqueca e está sob cuidados médicos. De acordo com Flora Gil, madrasta da artista, a suspeita é de que Preta esteja com algum problema intestinal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 09:54

Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital
A cantora chegou ao hospital com uma crise de enxaqueca Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
Internada em um hospital do Rio de Janeiro desde a noite de quinta-feira (5), Preta Gil deu entrada na Clínica São Vicente para fazer exames de rotina. A cantora chegou ao hospital com uma crise de enxaqueca e está sob cuidados médicos. De acordo com Flora Gil, madrasta da artista, a suspeita é de que Preta esteja com algum problema intestinal. 
Em entrevista para Folha de São Paulo, Flora disse que Preta apresentou o quadro de enxaqueca na última quarta (4). "Anteontem, a Preta estava com muita enxaqueca, foi para o hospital e voltou, porque fez ressonância e não era nada. Como a enxaqueca não passava, ela voltou ao hospital. Aí o médico resolveu fazer um check-up".
Ela disse ainda que a cantora deve passar por uma colonoscopia. "A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois volta para casa". 
A notícia da internação foi antecipada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off. Preta Gil teria chegado desmaiada à clínica com o marido, Rodrigo Godoy, que estaria levando a cantora em uma cadeira de rodas para a emergência. Flora desmentiu: "Só se for: 'Ah, estou desmaiando de dor'. Estou de desmaiando de dor é uma coisa; desmaiar é outra. Eu acho que é coisa de intestino mesmo".

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