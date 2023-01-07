Preta Gil descobriu problema no intestino, diz Flora Gil

Em entrevista para Folha de São Paulo, Flora disse que Preta apresentou o quadro de enxaqueca na última quarta (4). "Anteontem, a Preta estava com muita enxaqueca, foi para o hospital e voltou, porque fez ressonância e não era nada. Como a enxaqueca não passava, ela voltou ao hospital. Aí o médico resolveu fazer um check-up".

A notícia da internação foi antecipada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off. Preta Gil teria chegado desmaiada à clínica com o marido, Rodrigo Godoy, que estaria levando a cantora em uma cadeira de rodas para a emergência. Flora desmentiu: "Só se for: 'Ah, estou desmaiando de dor'. Estou de desmaiando de dor é uma coisa; desmaiar é outra. Eu acho que é coisa de intestino mesmo".