Após gravar EP, Ivete Sangalo faz show no ES: "É o meu esquenta pro Carnaval"

Ivete Sangalo se apresenta em Guarapari Crédito: Reprodução @Ivetesangalo

O ano começou agitado para Ivete Sangalo. Na última quinta-feira (7), a baiana convidou dezenas de fãs e gravou seu novo EP, em Salvador/BA. O projeto, batizado "Chega Mais", traz seis canções inéditas e será lançado nas plataformas de streaming antes do Carnaval.

Festa que a cantora está contando os dias para matar as saudades dos fãs, cantando os hits no trio elétrico e arrastando uma multidão em Salvador. Para 2023, ela aposta na música "Tudo Cria de Ivete", apresentada em primeira mão numa festa de pré-réveillon em Natal/RN. "É um pagodão que eu estava doida pra fazer há muito tempo e agora a gente chegou com toda força".

O que os capixabas podem esperar de seu retorno aos palcos do Espírito Santo após três anos?

Os capixabas podem esperar uma mulher cheia de saudades, com um repertório tinindo e a alegria habitual que sempre acontece nos nossos encontros. Será uma coisa deliciosa, estou com saudade muito grande do Espírito Santo. É um lugar que tenho carinho especial e vai ser sensacional.

Como vai ser o show em Guarapari?

Esses shows que precedem o carnaval são muito importantes para mim. É onde eu sinto a temperatura do público, como ele vai se comportar, o que vai querer e pedir. Vai ser uma potência, porque tem um repertório pronto para esse verão e para o próximo Carnaval, que a gente vai despejar tudo nessa festa de Guarapari.

Vai apresentar músicas novas?

Vou apresentar músicas novas sim. Acabei de gravar um EP de Carnaval chamado "Chega Mais", porque é essa sensação que tenho, de chega mais mesmo, e a gente vai apresentar esse repertório todo no show do Espírito Santo.

Para você, esses shows que acontecem em janeiros são um 'esquenta' para o Carnaval?

Esses shows de janeiro são definitivamente uma preparação emocional, física e espiritual pro Carnaval. E Guarapari sempre foi um termômetro muito importante para mim, até para saber como está acontecendo tudo.

A expectativa com o seu Carnaval é muito grande, principalmente depois de dois anos de pandemia da Covid-19. O que você vai aprontar no Carnaval de Salvador?

Esse Carnaval é completamente diferente dos demais, tanto que gravei um projeto específico para a festa. Foram dois anos de muita saudade, de muita vontade de estar com o povo na rua, no trio elétrico, essa grande loucura boa que é o Carnaval. A expectativa máxima de fazer um Carnaval lindo, com muita música boa e de muito amor, vai ser sensacional. E a gente vai se divertir muito.

No pré-réveillon, em Natal/RN, você lançou a música "Tudo Cria de Ivete". E seus fãs, nas redes sociais, já começaram a falar que é a música do Carnaval. É a sua aposta também para a música do Carnaval 2023?

Não só essa música. A minha grande preposição é em torno desse EP, um disco para eles no Carnaval, contando as nossas histórias, nossas alegrias. Mas sem dúvida "Tudo Cria de Ivete" é um pagodão que eu estava doida pra fazer há muito tempo e agora a gente chegou com toda força.

E o EP que você acabou de gravar, como foi a escolha do repertório?

Gravei em Salvador/BA e foi lindo. Foi uma festa que fiz especialmente para meus fãs. Queria gravar esse EP na companhia deles, um projeto que se chama "Chega Mais". E é isso que a gente quer, que chegue mais alegria, amor, prosperidade, tudo que a gente deseja no começo de ano, esse EP traz esses desejos em forma de música.

Está com saudade de se apresentar no Espírito Santo? O que você está preparando para esse reencontro com seus fiéis seguidores?

Quem não fica com saudades de se apresentar no Espírito Santo? Esse lugar que sempre me abraçou, uma paixão.

Quais são os seus planos para 2023?