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Saúde

"Preta Gil está bem, fazendo apenas exames de rotina", diz assessoria

Cantora foi ao hospital e levantou suspeitas de que estaria com problemas de saúde, especialmente depois que teria supostamente desmaiado, precisando ser socorrida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 15:16

Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital
Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
Preta Gil, de 48 anos, foi ao hospital e levantou suspeitas de que estaria com problemas de saúde. No entanto, a assessoria de imprensa da cantora informou à reportagem que ela só foi submetida a uma bateria de exames.
"Ela está bem, fazendo apenas exames de rotina", afirmou a equipe da artista por mensagem no WhatsApp nesta sexta-feira (6).
A suspeita começou depois que a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", publicou que Preta chegou desmaiada e precisou usar cadeira de rodas no hospital.
A reportagem perguntou se a informação procedia, mas a assessoria de imprensa da cantora disse que não tinha outros detalhes sobre seu estado de saúde.
"A única informação que nós temos no momento são essas", disse ao retomar o informe sobre os exames rotineiros.
A reportagem também tentou contato com a equipe de Flora Gil para checar se ela teria dito que Preta Gil foi ao hospital com crise de enxaqueca, e descobriu um problema intestinal. No entanto, a assessoria dela afirmou "não estar sabendo" dessa informação. O espaço permanece aberto para manifestação. Preta não se manifestou nas redes sociais até o momento desta publicação.

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