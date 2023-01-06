"Preta Gil está bem, fazendo apenas exames de rotina", diz assessoria

Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

Preta Gil, de 48 anos, foi ao hospital e levantou suspeitas de que estaria com problemas de saúde. No entanto, a assessoria de imprensa da cantora informou à reportagem que ela só foi submetida a uma bateria de exames.

"Ela está bem, fazendo apenas exames de rotina", afirmou a equipe da artista por mensagem no WhatsApp nesta sexta-feira (6).

A suspeita começou depois que a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", publicou que Preta chegou desmaiada e precisou usar cadeira de rodas no hospital.

A reportagem perguntou se a informação procedia, mas a assessoria de imprensa da cantora disse que não tinha outros detalhes sobre seu estado de saúde.

"A única informação que nós temos no momento são essas", disse ao retomar o informe sobre os exames rotineiros.