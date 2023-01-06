Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  Noah Schnapp, de 'Stranger Things', assume ser gay: Todos disseram que já sabiam
LGBTQIA+

Noah Schnapp, de 'Stranger Things', assume ser gay: Todos disseram que já sabiam

Em publicação no TikTok, ator diz que, após se assumir para a família e amigos, ninguém teria ficado surpreso
Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 08:08

Noah Schnapp, de 'Stranger Things', assume ser gay Crédito: Netflix/Tiktok
Noah Schnapp, o Will Byers de Stranger Things, se assumiu gay em um vídeo publicado no TikTok. Na legenda da imagem, ele escreveu: "Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava".
O personagem que o ator interpreta na série da Netflix é o centro de uma discussão sobre sexualidade. Alguns fãs defendem que o roteiro dá indicativos de que ele seria apaixonado por seu melhor amigo Mike Wheeler (Finn Wolfhard).
No vídeo, Schapp diz que o assunto é sério. "Você sabe o que isso nunca fui? Tão sério. Isso nunca foi tão sério. E, sinceramente, nunca mais voltará a ser", disse. Na publicação, ele ainda escreve: "Quando eu finalmente contei à minha família e aos meu amigos que sou gay, depois de 18 anos estando assustado no armário, todo mundo disse: 'eu já sabia'".
@noahschnapp

I guess I’m more similar to will than I thought

♬ original sound - princessazula0

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados