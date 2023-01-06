Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só Love!

Leandro Karnal assume casamento com cantor Vitor Fadul

Historiador revelou relacionamento de quatro anos com o artista nesta sexta-feira (6)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 15:53

Leandro Karnal assume casamento com cantor
Leandro Karnal assume casamento com cantor Crédito: Instagram @leandro_karnal
Leandro Karnal, de 59 anos, assumiu relacionamento com o influenciador e cantor Vitor Fadul em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 6. Casados, o historiador revelou que eles estão juntos há quatro anos.
"Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, Vitor Fadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum", escreveu ele no Instagram.
O professor ainda disse que não falou antes sobre o assunto por não sentir necessidade de expor sua vida pessoal. "Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos", completou ele.
Karnal recebeu apoio de amigos e seguidores nos comentários da publicação. Gabriela Prioli, colega de trabalho e amiga íntima do historiador, elogiou os dois. “Seus lindos”, escreveu. Mari Palma também comemorou o anúncio ao chamá-los de “lindos”.
Nascido em Itanhaém, em São Paulo, Fadul é influenciador e cantor. Ele tem cerca de 75,8 mil seguidores no Instagram até o momento desta publicação e um perfil no Spotify onde divulga suas músicas.
A sua faixa com mais sucesso se chama "Freshness", com mais de 1 milhão de ouvintes mensais na plataforma. Ouça:

Veja Também

"Preta Gil está bem, fazendo apenas exames de rotina", diz assessoria

Klara Castanho: Coren-SP não vê vazamento de informação e arquiva investigação

Harry diz que foi um erro assistir cenas de sexo de Meghan Markle em "Suits"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados