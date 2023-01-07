Ex de Kanye West, brasileira Juliana Nalú estaria vivendo affair com Lewis Hamilton

A modelo Juliana Nalú estaria vivendo romance com piloto de Fórmula 1 Crédito: DmCreation

A modelo brasileira Juliana Nalú compartilhou fotos em uma viagem à Antártida e alimentou rumores de que estaria vivendo um affair com o piloto britânico Lewis Hamilton - onde Hamilton também está aproveitando as férias. A ex-namorada de Kanye West (45) foi supostamente ligada a um vídeo envolvendo o piloto de Fórmula 1.

Os dois não publicaram imagens juntos. Mas uma publicação nos stories, que foi apagada, mostrava a modelo à beira de uma piscina, usando um biquíni preto. Os internautas logo relacionaram Nalú a um vídeo que mostra Hamilton em uma banheira de hidromassagem, ao lado do atleta olímpico Shaun White. O piloto está de férias na companhia da atriz Nina Dobrev e do tricampeão de snowboarding.

🐧 | Lewis curtindo suas férias na Antártida com a atriz Nina Dobrev e o tricampeão olímpico de snowboarding, Shaun White. Lewis é amigo do casal. pic.twitter.com/YjehpRfXE4 — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) January 6, 2023

Uma jovem com o biquíni preto semelhante ao usado por Nalú aparece próxima do piloto na imagem, mas não tem o rosto revelado.