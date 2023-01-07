Ex de Kanye West, brasileira Juliana Nalú estaria vivendo affair com Lewis Hamilton

A modelo brasileira Juliana Nalú compartilhou fotos em uma viagem à Antártida e alimentou rumores de que estaria vivendo um affair com o piloto britânico Lewis Hamilton - onde Hamilton também está aproveitando as férias. A ex-namorada de Kanye West (45) foi supostamente ligada a um vídeo envolvendo o piloto de Fórmula 1.
Os dois não publicaram imagens juntos. Mas uma publicação nos stories, que foi apagada, mostrava a modelo à beira de uma piscina, usando um biquíni preto. Os internautas logo relacionaram Nalú a um vídeo que mostra Hamilton em uma banheira de hidromassagem, ao lado do atleta olímpico Shaun White. O piloto está de férias na companhia da atriz Nina Dobrev e do tricampeão de snowboarding.
Uma jovem com o biquíni preto semelhante ao usado por Nalú aparece próxima do piloto na imagem, mas não tem o rosto revelado.
Além disso, um relato anônimo, compartilhado em uma conta de Instagram chamada Deuxmoi, afirmou que a modelo brasileira passou o Ano Novo com Shaun White e Nina Dobrev, esposa do atleta. A partir daí, os fãs passaram a especular que a modelo teria passado o Ano Novo com campeão mundial.