BBB 23: Marília tem o Instagram com mais de 900 mil seguidores hackeado

BBB 23: Marília integra o time da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo

Nem entrou na casa mais vigiada do Brasil e Marília já tem um perrengue. A integrante do grupo Pipoca, no Big Brother Brasil 23, teve sua conta no Instagram hackeada nesta sexta (13).

A maquiadora de Natal (RN) contava com mais de 900 mil seguidores na rede social. Sabendo disso, os criminosos tentam usar o perfil para aplicar o golpe do Pix através dos stories.

O anúncio do roubo da conta foi feito no Twitter de Marília. A equipe de administradores das redes da sister disse que já está tomando as medidas para recuperar a conta no Instagram.

“O Instagram da Marília foi hackeado. E os mesmo que hackearam estão pedindo pix. Não façam! É Golpe! Já estamos tomando as medidas cabíveis. Espalhem isso para que ninguém possa cair!”, escreveram no Twitter.