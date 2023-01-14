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BBB 23: Marília tem o Instagram com mais de 900 mil seguidores hackeado

Criminosos tentam usar o perfil para aplicar golpe do Pix através dos stories. Anúncio foi feito na conta do Twitter da sister
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 10:00

BBB 23: Marília integra o time da Pipoca
BBB 23: Marília integra o time da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
Nem entrou na casa mais vigiada do Brasil e Marília já tem um perrengue. A integrante do grupo Pipoca, no Big Brother Brasil 23, teve sua conta no Instagram hackeada nesta sexta (13).
A maquiadora de Natal (RN) contava com mais de 900 mil seguidores na rede social. Sabendo disso, os criminosos tentam usar o perfil para aplicar o golpe do Pix através dos stories.
O anúncio do roubo da conta foi feito no Twitter de Marília. A equipe de administradores das redes da sister disse que já está tomando as medidas para recuperar a conta no Instagram.
“O Instagram da Marília foi hackeado. E os mesmo que hackearam estão pedindo pix. Não façam! É Golpe! Já estamos tomando as medidas cabíveis. Espalhem isso para que ninguém possa cair!”, escreveram no Twitter.

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