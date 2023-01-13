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Direção do BBB 23 muda regra e eliminado poderá deixar recado em vídeo

Nova dinâmica será semanal e quem deixar o programa irá escolher entre uma bomba, um alerta ou uma mentira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 17:44

A direção do Big Brother Brasil quebrou uma das regras mais rígidas do programa: o vazamento de informações externas para os participantes. Pela primeira vez na história do reality, o eliminado da semana terá o direito de mandar um vídeo para alguém que ficou no jogo. Só que o teor do recado não será um segredo entre os dois porque toda a casa também vai poder ver e ouvir a mensagem exibida no telão da sala.
O apresentador Tadeu Schmidt mostrando suas 'anotações'
Tadeu Schmidt continua à frente do BBB na edição de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt
Ainda de acordo com a nova dinâmica, a pessoa que deixar o programa poderá dar um conselho, contar uma informação bombástica ou plantar uma mentira para atrapalhar um rival. A escolha e a responsabilidade serão do eliminado.
Segundo o diretor da atração Rodrigo Dourado, a ideia é mesmo movimentar a disputa. "Fazer diferente está na essência do BBB. Criamos algumas dinâmicas para esquentar o game, surpreender os jogadores e gerar entretenimento para o público", explicou.
Outra novidade do BBB 23 divulgada é o Poder Coringa, um tipo de recurso semanal para contribuir com um benefício ou dar uma jogada diferente aos participantes do reality antes das compras do VIP e da Xepa. De acordo com comunicado divulgado pela emissora, a dinâmica funcionará como um leilão: no confessionário, cada brother dirá quantas estalecas está disposto a perder para usufruir do privilégio determinado pela produção do programa.

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