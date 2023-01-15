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Astrologia

BBB 23: o que os brothers devem entregar na casa a partir dos seus signos

Signos no plural mesmo, pois para conhecer uma pessoa antes mesmo de acompanhá-la 24 horas é preciso ir muito além do signo solar
Personare

Personare

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 09:00

Conheça os signos dos participantes do BBB 23
Conheça os signos dos participantes do BBB 23 Crédito: Personare
O Big Day colocou fim à espera e especulações. Na última quinta-feira (12), foram anunciados os nomes de todos os brothers e sisters da 23ª edição do Big Brother Brasil. Para te ajudar a conhecê-los desde já, o Personare revela os signos dos participantes do BBB 23.
Signos no plural mesmo! Afinal, para conhecer uma pessoa antes mesmo de acompanhá-la 24 horas confinada com desconhecidos e celebridades é preciso ir muito além do signo solar – que é o signo que a maioria das pessoas conhece, pois só depende do dia e mês de nascimento.
A equipe do Personare gerou o Mapa Astral dos participantes do BBB 23 a partir dos dados disponíveis, como data e local de nascimento. Afinal, sem o horário ainda não é possível identificar outros pontos astrológicos importantes, como Ascendente, Lua e as Casas Astrológicas.
SPOILER: você também pode fazer o seu Mapa Astral gratuito aqui (e de quem mais e quantos quiser!).

Qual signo é o mais presente no BBB 23?

Nesta edição, o último signo do Zodíaco é o que mais aparece, com quatro brothers: Peixes! Em seguida, vêm Áries e Touro, com três participantes cada. Ainda temos Câncer, Escorpião e Sagitário, com dois cada. 
Já Gêmeos, Virgem, Libra, Capricórnio e Aquário contam com um brother cada um! Ainda temos um participante que colocamos sem signo definido, pois precisamos do horário para confirmar. Por enquanto, não tem ninguém de Leão.
Mas nada de preconceitos astrológicos, ein? Não diga que não gosta de um brother porque é ariano ou de uma sister porque é capricorniana. Não existe essa de “pior signo do zodíaco”, como você lê aqui.

Signos dos participantes do BBB 23

A seguir, a gente conta quais são os signos dos participantes do BBB 23 e o que cada um indica sobre a personalidade deles. Os signos que a gente revela são Sol, Mercúrio, Vênus e Marte no Mapa Astral.
Por que esses planetas? É porque, junto com a Lua (que precisa da hora de nascimento), esses são os Astros Pessoais, que têm trânsitos mais rápidos e por isso indicam as características mais individuais de cada pessoa. A saber:
  • Sol (signo solar): mostra a sua forma de ser

  • Lua (signo lunar): revela a sua forma de sentir

  • Mercúrio: aponta a sua forma de se comunicar

  • Vênus: esclarece a sua forma de se relacionar

  • Marte: expõe a sua forma de agir e lutar

  • Júpiter e Saturno são planetas sociais, pois ficam de um a dois anos em cada signo. Já Urano, Netuno e Plutão são os planetas geracionais, porque ficam vários anos em um só signo, influenciando toda uma geração de pessoas.
Entenda aqui tudo sobre os planetas e seus significados no Mapa Astral.
Agora, sim, confira abaixo os signos dos participantes do BBB 23, divididos entre Camarotes e Pipocas.

SIGNOS DOS CAMAROTES

ALINE WIRLEY

BBB 23: Aline Wirley (ex-Rouge) integra o camarote
BBB 23: Aline Wirley (ex-Rouge) integra o camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Sagitário: a cantora tem tudo para ser uma das mais otimistas e positivas aventureiras da edição. Por outro lado, pode ter dificuldade em se comprometer, pelo simples motivo de que o signo teme a estagnação.

  • Mercúrio em Capricórnio: tem uma inteligência prática, que busca ir a fundo no conhecimento e é super disciplinada.

  • Vênus em Aquário: vive o amor de forma desapegada e livre do zodíaco.

  • Marte em Libra: tende a ser alguém que luta por justiça, e que pode até ser agressiva diante de casos injustos.

BRUNA GRIPHAO

BBB 23: Bruna Griphao é integrante do Camarote
BBB 23: Bruna Griphao é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Peixes: a atriz carioca faz parte do time de dos signos dos participantes do BBB 23 mais frequentes e que também é o mais sensível do zodíaco! Profundo e intuitivo, costuma captar no ar o que ninguém mais consegue, mas pode ter dificuldade de ser racional e colocar os pés no chão.

  • Mercúrio em Áries: tende a ter uma intuição poderosa, mas pode ser impulsiva e até ter falta de atenção.

  • Vênus em Áries: vive o amor de forma imediata e espontânea!

  • Marte em Escorpião: de desejos intensos, é extremamente precisa quando luta por algo, ao estilo implacável.

FRED

BBB 23: Fred é integrante do Camarote
BBB 23: Fred é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Touro: Fred é um representante oficial do signo de Touro, com nada mais do que três planetas no signo. Como é o mais estável do zodíaco e curte segurança, Touro tende a lutar bravamente pelo prêmio milionário, mas também curte comer e beber do bom e do melhor.

  • Mercúrio em Touro: tende a ser uma pessoa prática, com os pés no chão e super teimosa

  • Vênus em Touro: vive o amor intensamente, mas não corre atrás de ninguém

  • Marte em Gêmeos: usa principalmente a inteligência como arma para vencer suas lutas

DOMITILA BARROS

BBB 23: Domitila Barros é integrante do Camarote
BBB 23: Domitila Barros é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Câncer: a modelo e ativista social tem tudo para ser uma das mais sensíveis e emotivas do programa, mas não necessariamente chorona. Pessoas do signo de Câncer são ambiciosas, embora possam não aparentar!

  • Mercúrio em Câncer: com o planeta da comunicação também em Câncer, inteligência emocional é o que não falta para Domitila.

  • Vênus em Touro: sabe apreciar as coisas boas da vida e pode ser super apegada aos prazeres terrenos (e físicos também!)

  • Marte em Câncer: com uma desconfiança natural, conquista o que deseja aos poucos, mas não larga seus objetivos facilmente não

ANTONIO “CARA DE SAPATO”

BBB 23: Cara de Sapato é um dos integrantes do Camarote
BBB 23: Cara de Sapato é um dos integrantes do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Peixes: apesar de ser lutador de MMA, tende a ser uma pessoa super sensível e com uma intuição muito forte. Além de sonhador, deve ser bastante solidário e muito conectado à espiritualidade.

  • Mercúrio em Peixes: com Mercúrio também no signo de Peixes, ressalta sua inteligência emocional e empatia.

  • Vênus em Aquário: pode sentir atração por pessoas criativas e inteligentes ou até se apaixonar por suas amizades.

  • Marte em Aquário: super independente, provavelmente pode sentir saudade de mais liberdade.

FRED NICÁCIO

BBB 23: Fred Nicácio é integrante do Camarote
BBB 23: Fred Nicácio é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Peixes: o médico e fisioterapeuta tem uma energia bastante sonhadora, o que pode o levar a se iludir com certa facilidade. O signo de Peixes é aquele capaz de se doar totalmente a algum objetivo (será que o milhão vem aí?), mas também às outras pessoas.

  • Mercúrio em Peixes: provavelmente é dono de uma inteligência intuitiva e tem a habilidade de entender e resolver facilmente os problemas.

  • Vênus em Capricórnio: é do tipo que não curte se sentir vulnerável e constrói seus relacionamentos com o tempo e confiança.

  • Marte em Touro: apesar do jeito aparentemente tranquilo, corre o risco de explodir. Sem contar que precisa vencer a preguiça para conquistar o que quer.

KEY ALVES

BBB 23: Key Alves é integrante do Camarote
BBB 23: Key Alves é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Capricórnio: a jogadora de vôlei é representante do signo mais persistente e responsável do zodíaco. Além disso, Capricórnio é o signo mais capaz de realizar coisas difíceis.

  • Mercúrio em Capricórnio: se dedica e aprende muito no que deseja, mas pode ser radical nas suas ideias.

  • Vênus em Sagitário: é o tipo que sente atração por outras culturas, pessoas que moram em lugares distantes, outros sotaques, outras realidades.

  • Marte em Peixes: segue suas intuições e vai nadando conforme a maré, se inspirando geralmente em alguma força superior.

MARVVILA

BBB 23: A cantora Marvvila é integrante do Camarote
BBB 23: A cantora Marvvila é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Touro: a cantora de pagode tende a ter como qualidades a paciência, o bom gosto e a sensualidade. Por outro lado, valoriza muito o prazer e o conforto, e pode ser super teimosa.

  • Mercúrio em Touro: deve ser uma pessoa que aprende muito mais na vida, no dia a dia, do que através dos ensinamentos dos outros.

  • Vênus em Câncer: no amor, curte se entregar e se joga fundo na relação, além de poder ser bem apegada.

  • Marte em Libra: é do tipo que luta (por vezes até de forma agressiva) por suas causas e que tem pavor de injustiças.

GABRIEL SANTANA

BBB 23: Gabriel Santana entrou para o time do Camarote
BBB 23: Gabriel Santana entrou para o time do Camarote Crédito: Divulgação/Globo

MC GUIMÊ

BBB 23: MC Guimê integra o Camarote
BBB 23: MC Guimê integra o Camarote Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Escorpião: o cantor e compositor é mais um escorpiano para levar intensidade e um pouco de investigação para dentro da Casa. Afinal, Escorpião é um signo que ama decifrar mistérios e se jogo de corpo em alma em quase tudo que faz.

  • Mercúrio em Sagitário: provavelmente tem uma inteligência intuitiva, com raciocínio rápido e conclusões que até confundem as outras pessoas.

  • Vênus em Sagitário: é do tipo que curte estar em movimento, por isso se atrai por pessoas de lugares e realidades diferentes.

  • Marte em Câncer: sua maior arma para conquistar seus objetivos é sua natural desconfiança, que lhe leva ser forte, além de uma força de vontade invejável.

SIGNOS DOS PIPOCAS

PAULA FREITAS

BBB 23: Paula é integrante da Pipoca
BBB 23: Paula é integrante da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Câncer: a biomédica que conquistou o lugar após passar pela Casa de Vidro tende a se mostrar uma pessoa sensível, emotiva e romântica, sem falar na ótima intuição. Mas também pode ser mais apegada e até sentir mais saudade.

  • Mercúrio em Câncer: com o planeta da comunicação também em Câncer, a sua sensibilidade deve ser ainda mais reforçada, podendo até ser mais influenciável.

  • Vênus em Leão: muita exuberância, drama e paixão, é assim que lida com o amor. Ah, e o magnetismo é alto!

  • Marte em Touro: o seu lema é “devagar se vai ao longe”, pois tem pouca impulsividade e muita reflexão.

GABRIEL TAVARES

BBB 23: Gabriel é integrante da Pipoca
BBB 23: Gabriel é integrante da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em (?): o administrador e modelo nasceu na cúspide, ou seja, bem na data de transição do signo de Virgem para Libra. Por isso, saber a hora de nascimento de Gabriel é fundamental para cravar o seu signo solar. Entenda melhor sobre a data dos signos aqui.

  • Mercúrio em Virgem: tende a ter uma visão abrangente e fazer análises bastante críticas, por isso, tem uma comunicação clara e assertiva.

  • Vênus em Virgem: discrição é uma das qualidades que define Gabriel no amor, sem falar que gosta de conquistar sendo útil e sem grandes exageros.

  • Marte em Leão: com confiança e atitude, Gabriel não deve ficar parado esperando as coisas acontecerem. Para ele, o mundo é de quem faz!

CEZAR

BBB 23: Cezar é integrante da Pipoca
BBB 23: Cezar é integrante da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Peixes: mais um pisciano para a Casa! O enfermeiro é do grupo sonhador, de intuição aguçada e coração gigante. O maior risco dos piscianos é se entregar demais aos outros e esquecer de si próprio.

  • Mercúrio em Aquário: inventivo e criativo, é assim que a Astrologia define esse posicionamento, portanto, tende a ter um estilo próprio e bem definido.

  • Vênus em Áries: amor e ódio andam lado a lado, geralmente, e não existe nenhum relacionamento morno na vida do brother.

  • Marte em Capricórnio: é do tipo que se dá melhor em objetivos de longo prazo do que em situações que exijam pressa ou vitórias rápidas.

GUSTAVO BENEDETI

BBB 23: Gustavo faz parte do time Pipoca
BBB 23: Gustavo faz parte do time Pipoca Crédito: Divulgação/Globo

LARISSA SANTOS

BBB 23: Larissa faz parte do time da Pipoca
BBB 23: Larissa faz parte do time da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Touro: a professora de Educação Física faz parte do grupo do signo que é estável e comprometido, mas que pode ser bastante possessivo e até materialista. Afinal, segurança e conforto são temas bem importantes para Touro.

  • Mercúrio em Áries: dona de sinceridade e franqueza enormes, pode ser facilmente identificada como grosseira ou ingênua.

  • Vênus em Áries: é do tipo direta e sincera, e ama tudo o que é independente, aventureiro e dinâmico.

  • Marte em Touro: não gosta de estressar, por isso não tende a gastar energia com agressividade e brigas.

RICARDO

BBB 23: Ricardo chega para integrar a Pipoca
BBB 23: Ricardo chega para integrar a Pipoca Crédito: Divulgação/Globo

SARAH ALINE

BBB 23: Sarah Aline integra o time Pipoca
BBB 23: Sarah Aline integra o time Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Escorpião: como representante do signo mais intenso do zodíaco, a psicóloga reúne qualidades como poder de transformação e autossuficiência, mas também pode ter forte vontade de controlar e guarda facilmente os ressentimentos.

  • Mercúrio em Sagitário: tem inteligência analítica, por isso, consegue fazer pontes entre coisas aparentemente desconexas, além de ensinar os outros

  • Vênus em Capricórnio: é do tipo que não curte as paixões fulminantes, porque prefere relações mais sólidas e baseadas na confiança.

  • Marte em Sagitário: luta por ideais e é do tipo que gosta de ultrapassar os limites e vai além das expectativas

MARÍLIA

BBB 23: Marília integra o time da Pipoca
BBB 23: Marília integra o time da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Áries: a maquiadora e influenciadora é mais uma que tem Áries como signo solar entre os signos dos participantes do BBB 23. Como parte do primeiro signo, tende a ter iniciativa e coragem para ir atrás do que quer. Porém, toda essa garra pode se transformar em impulsividade e até agressividade.

  • Mercúrio em Áries: franqueza e sinceridade são características bem marcantes, e o seu papel na vida (e quem sabe no BBB) pode ser colocar as coisas claramente, abrir os jogos.

  • Vênus em Aquário: é do tipo que pode evitar o envolvimento e manter certa distância no que diz respeito ao amor, pois faz o tipo desapegada.

  • Marte em Aquário: luta melhor em grupo, e é bem possível que se associe a outras pessoas (panelinha que chama?) para ganhar o jogo.

CRISTIAN VANELLI

BBB 22: Cristian é integrante da Pipoca
BBB 23: Cristian é integrante da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Virgem: o empresário é do signo mais perfeccionista e crítico do zodíaco. Por isso, está tão ligado à organização e ao planejamento. Além disso, tem uma tendência natural a se preocupar e cuidar do corpo, da rotina e da alimentação.

  • Mercúrio em Virgem: tende a ter forte inteligência crítica e analítica e raciocínio lógico, super ligado nos detalhes

  • Vênus em Leão: é do tipo que ama amar e quando está apaixonado, irradia uma luz que contagia a todos ao redor.

  • Marte em Gêmeos: usa acima de tudo a inteligência como arma para conquistar espaço e vencer tudo o que almeja.

BRUNO NOGUEIRA

O alagoano Bruno é integrante do grupo Pipoca do BBB 23
O alagoano Bruno é integrante do grupo Pipoca do BBB 23 Crédito: Divulgação/Rede Globo

TINA

BBB 23: a angolana Tina é uma das integrantes do Pipoca do BBB 23
BBB 23: a angolana Tina é uma das integrantes do Pipoca do BBB 23 Crédito: Divulgação/Rede Globo

AMANDA

BBB 23: Amanda está no time da Pipoca
BBB 23: Amanda está no time da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo
  • Sol em Áries: a médica faz parte do grupo do signo mais impulsivo e corajoso do zodíaco. É o primeiro, portanto, tem tudo a ver com tomar a iniciativa e partir para a ação – embora costume não terminar tudo que começa.

  • Mercúrio em Áries: tende a ser extremamente franca, do tipo que deixa claro o que quer e que também abre o jogo de todo mundo.

  • Vênus em Touro: é do tipo que curte viver o lado bom da vida e que tem um grande poder de atração e sensualidade nata.

  • Marte em Gêmeos: tende a ter uma grande necessidade de movimento e pode ser bem inquieta, precisando aprender a relaxar.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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