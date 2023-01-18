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E o B.O. nunca termina...

Shakira constrói muro entre residência dela e da ex-sogra, afirma site espanhol

No final de semana, fantasia de bruxa foi vista na varanda da cantora colombiana, que se separou de Piqué de forma nada amigável
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 14:59

Mais de seis meses após a separação de Shakira e o jogador aposentado Piqué, a cantora não quer saber de deixar os bastidores do fim da relação escondidos. Já lançou uma música repleta de indiretas para o esportista e a nova namorada e alfinetou até a antiga sogra, ao colocar uma fantasia de bruxa na varanda.
A cantora Shakira
A cantora Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
Agora, para cortar de vez a relação com os familiares de Piqué, a colombiana está construindo um muro no terreno para separar sua residência e a casa da ex-sogra. É o que afirma o jornal espanhol Marca, que diz que os planos dela de se mudar para Miami com os filhos foram adiados por conta da saúde de seu pai.
Segundo a publicação, máquinas de construção foram vistas no terreno. As duas casas, apesar de independentes, são conectadas por alguns acessos. Na música "Musics Sessions", Shakira faz diversas referências ao ex e a atual, uma delas quando diz "eu valho duas de 22", a idade de Clara Chía, apontada como nova namorada de Piqué.
O casal se separou em junho do ano passado, após 11 anos juntos, quando boatos de traição do ex-jogador começaram a surgir. Os ex-casal têm dois filhos juntos: Milan, 9, e Sasha, 7.

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