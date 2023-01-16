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Famosos

Shakira teria colocado 'bruxa' na varanda apontando para casa da ex-sogra

Fãs registraram o momento no qual viram uma bruxa na área externa da casa da cantora e sua nova música tocando no último volume
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 09:45

Shakira teria colocado
Shakira teria colocado "bruxa" na varanda de casa Crédito: Reprodução/Twitter/@fabioalexworld
Shakira está fazendo sucesso com sua nova música em parceria com o DJ Bizarrap, Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué. No entanto, alguns fãs notaram algo diferente na varanda da casa da cantora colombiana: uma bruxa apontando para a casa da sua ex-sogra, que mora na frente. O fato ficou ainda mais curioso pois também estava tocando seu novo hit em último volume.
O registro foi compartilhado pelos fãs da cantora nas redes sociais. Em um trecho da nova faixa, ela fala sobre a nova namorada do jogador. O Page Six publicou que Piqué teria traído a famosa com sua atual namorada, Clara Chia Marti, uma modelo de 23 anos, enquanto a cantora tem 45 anos.
"Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você".
Em outro momento, ela entoa: "Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você", brinca em trecho em que utiliza a palavra "sal-piqué" em espanhol.
De acordo com o programa de TV espanhol, Socialité, a artista teria desconfiado do ex-marido, por conta de um pote de geleia. Segundo a atração, a cantora fez uma viagem de trabalho e quando retornou para casa que morava com o jogador, notou que alguém havia comido sua geleia favorita.

Shakira e Piqué assinam divórcio

O El País noticiou que o ex-casal assinou o divórcio presencialmente, em Barcelona, na Espanha, no dia 1 de dezembro. O ex-casal compareceu no Tribunal de Primeira Instância e Família de Barcelona acompanhado das suas respectivas equipes jurídicas e se encontraram apenas dentro do tribunal. Houve também a assinatura do acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, 9 anos e Sasha, 7 anos.

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