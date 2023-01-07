  • Shakira teve de pagar acordo milionário para ex-cunhado parar de falar da família
Entregou documentos

Shakira teve de pagar acordo milionário para ex-cunhado parar de falar da família

Recentemente, a artista teve de fazer um acordo milionário com seu ex-cunhado, Roberto García, para que ele parasse de falar sobre a sua família.
Agência Estado

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 09:31

Shakira pode ter de pagar multa milionária
Shakira  faz um acordo milionário com seu ex-cunhado, Roberto García Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
A cantora Shakira está enfrentando dilemas familiares que não possuem relação com o recente divórcio de Gerard Piqué. Recentemente, a artista teve de fazer um acordo milionário com seu ex-cunhado, Roberto García, para que ele parasse de falar sobre a sua família.
As informações são do jornalista Kike Calleja, que contou sobre o caso durante o programa Sálvame Naranja Plus, da emissora espanhola Telecinco. Segundo ele, faltam poucos dias para que Shakira se mude para Miami, nos Estados Unidos, e a cantora quer deixar as coisas "resolvidas".
Roberto teve um relacionamento com a irmã da artista, Lucila, e vinha expondo Shakira e a família para a imprensa espanhola. O ex-cunhado havia se sentido "enganado" após um investimento feito em família.
Conforme Kike, o acordo milionário foi feito "em troca de que Roberto não fale nunca mais publicamente sobre a família". "Ele teve de entregar uma documentação 'comprometedora', que poderia 'dar muito o que falar' e demonstraria tudo o que ele vem falando há tempos", completou o jornalista.
O encontro foi feito há poucos dias nas Ilhas Canárias, mas Shakira não apareceu fisicamente. Ela se prepara para a mudança para a Flórida com os filhos, Milan e Sasha. Conforme o acordo feito por ela sobre a guarda dos filhos, as crianças ficariam com o pai em Barcelona, na Espanha, até a virada do ano.

Veja Também

Quem é Vitor Fadul, parceiro de Leandro Karnal há quatro anos?

Após gravar EP, Ivete Sangalo faz show no ES: "É o meu esquenta pro Carnaval"

Leandro Karnal assume casamento com cantor Vitor Fadul

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

