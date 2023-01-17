Diagnóstico de IST e mais revelações excluídas da música de Shakira sobre traições de Piqué

O divórcio de Shakira, e a música da cantora relatando as traições do jogador, continua causando polêmica Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O nome de Shakira está repercutindo desde o lançamento de BZRP Music Sessions 53, sua nova música em parceria com o DJ Bizarrap, na última quinta-feira, 12. A canção chama atenção por diversas indiretas e exposições das supostas traições do ex-marido da cantora, Gerard Piqué.

No entanto, a letra poderia ter sido mais polêmica, visto que trechos reveladores foram excluídos. Ao portal Soy 502, Keityn, compositor de BZRP Music Sessions 53, expôs que algumas revelações foram deletadas da música devido ao "alto nível de agressividade".

Além disso, ele credita a artista como a responsável pela canção. "Literalmente, eu apenas a ajudei a rimar, mas a compositora era Shak."

Segundo Keityn, além de insultos diretos, alguns trechos faziam menções às dívidas do ex-jogador de futebol, bem como um suposto problema de impotência sexual, devido ao estresse, e até um diagnóstico dele de infecção sexualmente transmissível (IST), que a artista considera ser consequência das relações extraconjugais de Piqué.