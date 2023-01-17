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O B.O. nunca termina

Diagnóstico de IST e mais revelações excluídas da música de Shakira sobre traições de Piqué

Compositor creditou a artista como responsável pela letra e expôs trechos de ‘alto nível de agressividade’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 14:56

Shakira pode ter de pagar multa milionária
O divórcio de Shakira, e a música da cantora relatando as traições do jogador, continua causando polêmica Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O nome de Shakira está repercutindo desde o lançamento de BZRP Music Sessions 53, sua nova música em parceria com o DJ Bizarrap, na última quinta-feira, 12. A canção chama atenção por diversas indiretas e exposições das supostas traições do ex-marido da cantora, Gerard Piqué.
No entanto, a letra poderia ter sido mais polêmica, visto que trechos reveladores foram excluídos. Ao portal Soy 502, Keityn, compositor de BZRP Music Sessions 53, expôs que algumas revelações foram deletadas da música devido ao "alto nível de agressividade".
Além disso, ele credita a artista como a responsável pela canção. "Literalmente, eu apenas a ajudei a rimar, mas a compositora era Shak."
Segundo Keityn, além de insultos diretos, alguns trechos faziam menções às dívidas do ex-jogador de futebol, bem como um suposto problema de impotência sexual, devido ao estresse, e até um diagnóstico dele de infecção sexualmente transmissível (IST), que a artista considera ser consequência das relações extraconjugais de Piqué.
Apesar de tais cortes na música, o compositor defendeu o posicionamento de Shakira. "Cada um sofre, supera o rancor como quer. Ela é uma artista, não a obrigue a fazer limonada. Se ela quiser se libertar dessa forma (fazendo música), deixe-a fazer. Concordo plenamente com ela, ela está fazendo música, ela não está fazendo nada que eu não saiba fazer", declarou Keityn.

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