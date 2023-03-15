Televisão

BBB 23: Dania Mendez entra na casa e surpreende brothers; veja reações

Big Fone tocou para anunciar a chegada da nova sister; modelo do México veio do reality ‘La Casa dos Famosos’, exibido pela Telemundo
Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 16:57

A mexicana Dania entrou no BBB 23 nesta quarta (15) Crédito: Reprodução/Rede Globo
O intercâmbio do Big Brother Brasil 23 começou. Na tarde desta quarta-feira, 15, a modelo mexicana Dania Mendez, participante do reality La Casa dos Famosos, da Telemundo, entrou na casa.
A chegada da nova sister foi anunciada alguns instantes antes por meio do Big Fone. O telefone tocou e foi atendido por Cezar, que escutou a mensagem em "portunhol" que pedia para que os participantes se dirigissem à porta de entrada.
Em seguida, Dania entrou pela porta e surpreendeu os brothers. Falando espanhol, ela se apresentou, contou que é mexicana e explicou que veio de intercâmbio de um reality estrangeiro.
Domitila, Fred e Aline, que falam espanhol, foram os confinados que mais conversaram com a nova sister nos primeiros minutos após a entrada dela.
Ela foi apresentada a alguns cômodos da casa e já ficou animada com sua primeira festa no BBB 23, que ocorre nesta quarta-feira, 15.
A modelo entrou como integrante temporária do grupo VIP e terá uma tarefa secreta relacionada ao Poder Curinga que terá impacto na formação do próximo Paredão no domingo, 19.
Nas redes sociais, internautas logo começaram a comentar a entrada de Dania na casa e seu nome ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Confira a repercussão:

