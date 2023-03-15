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Bela mexicana

"BBB 23": Veja quem é Dania Mendez, modelo que entrará no programa nesta quarta

Participante do "La Casa de Los Famosos" terá missão secreta no reality brasileiro; influenciadora ainda faz parte do elenco do programa mexicano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 13:00

A mexicana Dania Mendez entra no BBB 23 nesta quarta (15)
A mexicana Dania Mendez entra no BBB 23 nesta quarta (15) Crédito: Divulgação
Uma nova dinâmica promete mexer com os brothers do BBB 23 nesta quarta-feira, 15. A partir das 15h05, a mexicana Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, entrará ao vivo na casa para conviver com os participantes por uma semana.
Desconhecida pelo público brasileiro, Dania é modelo e influenciadora e promete "fogo no parquinho" para o reality brasileiro. Nascida no estado de Jalisco, no México, ela se considera uma pessoa "competitiva, explosiva e espontânea".
A modelo soma mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais e ficou conhecida após a sua participação em Acapulco Shore, reality da MTV, entre 2019 e 2020. Na ocasião, Dania se envolveu em uma briga com outra participante e começou a jogar garrafas de água na colega. O vídeo viralizou no Twitter.
Diferente de Key Alves, participante eliminada do BBB 23 escolhida para o intercâmbio, Dania ainda faz parte do elenco de La Casa de Los Famosos. O perfil oficial da modelo compartilhou o registro do momento em que ela soube que partiria em uma viagem internacional.
Na ocasião, Dania foi chamada ao confessionário do programa e informada que havia sido selecionada para um intercâmbio. Sem saber do destino e acompanhada da produção do programa, a influenciadora foi levada para embarcar em um avião com destino ao Rio de Janeiro.
Ela foi levada vendada ao aeroporto e teve de usar fones de ouvido a todo o momento. Segundo os apresentadores do programa mexicano, a decisão foi tomada para que Dania não pudesse se comunicar com fãs fora da casa.
No BBB 23, a modelo terá uma missão secreta. Nesta terça-feira, 14, Tadeu Schmidt anunciou que ela irá conviver com os participantes da casa e, no domingo, 19, terá uma função especial durante a formação do paredão.
Quem arrematar o Poder Curinga da semana poderá ter direito a um voto duplo ou ter o voto anulado. Dania será a responsável por decidir os rumos da dinâmica.

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