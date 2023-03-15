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"Hackearam a rainha"

Equipe de Marília Mendonça faz publicação misteriosa e anima internautas

Expectativa dos fãs é de que volume 3 de "Decretos Reais", projeto póstumo da cantora, seja lançado em breve
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:38

A cantora Marília Mendonça
Marília Mendonça: fãs acreditam que novo trabalho póstumo da cantora seja lançado em breve Crédito: Reprodução Instagram @mariliamendoncacantora
A equipe de Marília Mendonça fez uma publicação enigmática nesta terça-feira, 14, o que deixou internautas animados e curiosos. No Instagram, foi publicado um vídeo que simulava um "hacker" acessando o perfil oficial da Rainha da Sofrência.
"O perfil da rainha foi hackeado, a qualquer momento revelaremos os seus próximos decretos", dizia a legenda. No Twitter, a tag "Hackearam a rainha" esteve entre os assuntos mais comentados desta quarta-feira, 15.
Fãs compartilharam as impressões sobre o novo anúncio. A expectativa da maioria dos usuários da rede é a de que o volume 3 de Decretos Reais, projeto póstumo da artista, seja lançado.
O primeiro volume havia sido disponibilizado em julho do ano passado, na véspera do aniversário em que a cantora completaria 27 anos. Decretos Reais Vol. 2 chegou seis meses depois, em dezembro, trazendo clássicos sertanejos gravados na voz da artista.
Marília morreu em 2021 após sofrer um acidente de avião que também matou o piloto, o copiloto, o tio e assessor dela, e o produtor. Ela viajava para um show em Minas Gerais.
Mesmo após a morte, a Rainha da Sofrência continua sendo uma das cantoras brasileiras mais bem-sucedidas da atualidade. Em 2022, ela ocupou o primeiro lugar da lista de artistas mais ouvidos no Brasil pelo Spotify.

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