  • Marília Mendonça perde indicação póstuma no Grammy Latino e irmão diz: ‘Ela se divertiria’
Marília Mendonça perde indicação póstuma no Grammy Latino e irmão diz: ‘Ela se divertiria’

Cantora foi nomeada na categoria ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’ com o disco ‘Patroas 35%’, parceria com Maiara & Maraísa, mas não ganhou o prêmio
Agência Estado

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 14:32

Marília Mendonça se apresenta em show em fevereiro de 2020
Marília Mendonça Crédito: Divulgação
Marília Mendonça foi indicada ao Grammy Latino 2022, que ocorreu na quinta-feira, 17, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com o disco Patroas 35%, parceria com Maiara & Maraísa, ela concorreu a Melhor Álbum de Música Sertaneja, mas não ganhou o prêmio póstumo, que ficou com Chitãozinho & Xororó.
O irmão da cantora, João Gustavo, se pronunciou sobre a derrota da irmã na quinta-feira, 17, no Twitter. Ele ainda elogiou a dupla que cantou com Marília na obra musical.
"Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, vocês são incrivelmente f*das, e isso é impossível apagar da história da música brasileira! Outra coisa, a Marília que eu conheci não iria para lá para ganhar prêmios p*rra nenhuma. Ela iria para tomar uma e se divertir", escreveu.
Os fãs das cantoras concordaram com João Gustavo. "Isso é verdade", escreveu um. "Muito ela", disse outro. "Ela ia bagunçar muito", afirmou mais um.
O Grammy Latino premiou Liniker, que se tornou a primeira mulher trans a vencer na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira; Ludmilla, que levou seu primeiro troféu da cerimônia para casa com Numanice #2. Veja a lista de vencedores.

