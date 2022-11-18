Liniker, Ludmilla, Rosalía e Jorge Drexler vencem o Grammy Latino; veja

Os melhores da música na América Latina foram conhecidos na noite da quinta-feira, 17, durante a premiação do Grammy Latino 2022, em Las Vegas. Anitta, Luis Fonsi, Thalía e Laura Pausini comandaram a apresentação da festa. A grande premiada da noite, na categoria Álbum do Ano, foi a espanhola Rosalía, com o disco Motomami.
A premiação também reservou espaço para nomes brasileiros, como Liniker, que se tornou a primeira mulher trans a vencer uma categoria no Grammy Latino, e Ludmilla, que levou a estatueta para casa com seu sucesso Numanice #2. A edição deste ano ainda prestou ainda homenagem para as cantoras Gal Costa e Rita Lee.
Outras duas das principais categorias da noite, Canção do Ano e Gravação do Ano, foram conquistadas pelos cantores Jorge Drexler e C. Tangana, com a música Tocarte, cuja letra fala sobre os beijos e abraços que foram interrompidos na pandemia.
Em Gravação do Ano, Anitta era uma das indicadas com Envolver. Na edição do Grammy ano passado, quem levou para casa esse troféu foi o consagrado artista brasileiro Caetano Veloso e seu filho Tom Veloso, com a canção Talvez.
A noite ainda foi embalada por inúmeras apresentações, entre elas a performance de Anitta. A cantora brasileira brilhou no palco do Grammy Latino ao som do hit Envolver, que lhe rendeu a indicação à Gravação do Ano e Melhor Interpretação de Reggaeton.
Ainda na apresentação, a artista não deixou de fora o baile funk e fez todo mundo dançar em um medley com seus principais sucessos. No último dia 15, a cantora, que constrói a carreira internacional, foi indicada ao Grammy 2023, como Artista Revelação.
A cerimônia principal começou às 22 horas, mas os primeiros prêmios foram anunciados ainda à tarde, na pré-cerimônia, quando foram conhecidos os vencedores das categorias de música brasileira. Liniker ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Indigo Borboleta Anil. Com isso, a cantora se tornou a primeira mulher trans a vencer uma categoria na premiação.
Ludmilla também conquistou seu primeiro Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com o disco Numanice #2. "Muito feliz. Meu primeiro Grammy, com um álbum de pagode, uma coisa completamente diferente do que eu fazia. Estou radiante aqui em cima. Muito feliz em representar o meu país aqui. Hoje é só festa", comemorou a cantora, em entrevista à imprensa. Ela também apresentou uma categoria - a de Melhor álbum de música urbana.
O Grammy Latino 2022 ainda fez uma homenagem póstuma à cantora Gal Costa, que morreu no início deste mês, aos 77 anos. Sob apresentação de Anitta e Thalía, imagens da cantora foram exibidas no telão da cerimônia, ao som de músicas que marcaram a carreira da grande artista brasileira, como Chuva de Prata e Divino Maravilhoso.
"Há poucos dias nos deixou uma figura icônica. Divertida, única e infinitamente talentosa. Você vai fazer muita falta e esse show é para você. Vamos te homenagear com mais músicas. Gal, nunca vamos te esquecer", disse Anitta, que ainda relembrou o Prêmio pelo Conjunto da Obra, que Gal Costa recebeu no Grammy Latino de 2011.
Outra artista brasileira homenageada foi ninguém menos que Rita Lee, um símbolo do cenário musical. Aos 74 anos, a cantora recebeu o prêmio Lifetime Achievement, que homenageia e enaltece artistas que fizeram contribuições notáveis para a indústria da música. O evento de entrega foi restrito e ocorreu na quarta-feira, 16, precedendo a cerimônia de premiação. Giulia Be foi convidada pela Academia Latina da Gravação para apresentar o prêmio.
Ainda na lista de brasileiros premiados, também teve vencedor na categoria Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea. O músico Sergio Assad levou o prêmio pela música Anido's Portrait: I. Chacarera, que está no álbum Legado, que também venceu como Melhor Álbum de Música Clássica.
O cantor e compositor Alceu Valença levou o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum Senhora Estrada. Já na categoria Melhor Álbum Instrumental, o prêmio veio para outro brasileiro, o músico Hamilton De Holanda, que levou para casa o Grammy Latino com o disco Maxixe Samba Groove.
Na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, Marisa Monte levou a estatueta, ao lado do uruguaio Jorge Drexler, com a música Vento Sardo. Outro premiado foi Erasmo Carlos, que venceu Melhor Rock de Língua Portuguesa ou Álbum Alternativo, com O Futuro Pertence À … Jovem Guarda.
Em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, a grande vencedora foi a banda Bala Desejo, com Sim Sim Sim. O grupo musical, que se formou no ano passado, concorreu com nomes conhecidos do grande público, como Gilsons (Pra Gente Acordar), Jão (Pirata), Marina Sena (De Primeira) e Luísa Sonza (Doce 22)
Já em Melhor Álbum de Música Sertaneja, a vitória ficou para a já consagrada dupla Chitãozinho & Xororó, com o álbum Chitãozinho & Xororó Legado. Nessa categoria, uma das apostas era o disco Patroas 35%, uma parceria das irmãs Maiara & Maraísa com a cantora Marília Mendonça, que morreu no ano passado em um acidente de avião e cujo legado segue vivo no cenário musical.
Lista dos vencedores nas principais categorias da 23ª edição do Grammy Latino
- Álbum do Ano
- Motomami - Rosalía
- Gravação do Ano
- Tocarte - Jorge Drexler & C. Tangana
- Canção do Ano
- Tocarte - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez e C. Tangana
- Artista Revelação
- Angela Alvarez
- Silvana Estrada
- Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Numanice #2 - Ludmilla
- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira
- Indigo Borboleta Anil/ Liniker
- Melhor Álbum de Música Sertaneja
- Chitãozinho & Xororó Legado - Chitãozinho & Xororó
- Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- Senhora Estrada - Alceu Valença
- Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- Sim Sim Sim - Bala Desejo
- Melhor Rock de Língua Portuguesa ou Álbum Alternativo
- O Futuro Pertence À … Jovem Guarda - Erasmo Carlos
- Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Vento Sardo - Jorge Drexler & Marisa Monte
- Melhor Álbum Instrumental
- Maxixe Samba Groove - Hamilton De Holanda
- Melhor Performance de Reggaeton
- Lo siento BB:/ - Tainy, Bad Bunny e Julieta Venegas
- Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea
- Retrato de Anido: I. Chacarera - Sergio Assad, compositor (Berta Rojas)
- Melhor Álbum Clássico
- Legado - Berta Rojas; Sebastián Henríquez, produtor do álbum
- Melhor Canção Pop
- La guerrilla de la concordia - Jorge Drexler
- Tacones rojos - Sebastián Yatra
- Melhor Fusão/Interpretação Urbana
- Tití me preguntó - Bad Bunny
- Melhor Interpretação de Reggaeton
- Lo siento BB:/ - Tainy, Bad Bunny e Julieta Venegas
- Melhor Álbum de Música Urbana
- Un verano sin ti - Bad Bunny
- Melhor Canção Urbana
- Tití me preguntó - Bad Bunny
- Melhor Álbum de Música Alternativa
- Motomami - Rosalía
- Melhor Álbum Pop Vocal
- Dharma - Sebastian Yatra
- Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional
- Aguilera/ Christina Aguilera
- Melhor Álbum de Rock
- Unas Vacaciones Raras - Él Mató A Un Policía Motorizado
- Melhor Canção de Rock
- Lo Mejor De Nuestras Vidas - Fito Paez
- Melhor Álbum Pop/Rock
- Los Años Salvajes - Fito Paez
- Melhor Canção Pop/Rock
- Babel - Carlos Vives & Fito Páez