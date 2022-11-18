Liniker, Ludmilla, Rosalía e Jorge Drexler vencem o Grammy Latino; veja

Ludmilla, Rosalía e Anitta no Grammy Latino 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

Os melhores da música na América Latina foram conhecidos na noite da quinta-feira, 17, durante a premiação do Grammy Latino 2022, em Las Vegas. Anitta, Luis Fonsi, Thalía e Laura Pausini comandaram a apresentação da festa. A grande premiada da noite, na categoria Álbum do Ano, foi a espanhola Rosalía, com o disco Motomami.

Rosalía foi uma das grandes vencedoras do Gammy Latino 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

A premiação também reservou espaço para nomes brasileiros, como Liniker, que se tornou a primeira mulher trans a vencer uma categoria no Grammy Latino, e Ludmilla, que levou a estatueta para casa com seu sucesso Numanice #2. A edição deste ano ainda prestou ainda homenagem para as cantoras Gal Costa e Rita Lee.

Outras duas das principais categorias da noite, Canção do Ano e Gravação do Ano, foram conquistadas pelos cantores Jorge Drexler e C. Tangana, com a música Tocarte, cuja letra fala sobre os beijos e abraços que foram interrompidos na pandemia.

Em Gravação do Ano, Anitta era uma das indicadas com Envolver. Na edição do Grammy ano passado, quem levou para casa esse troféu foi o consagrado artista brasileiro Caetano Veloso e seu filho Tom Veloso, com a canção Talvez.

A noite ainda foi embalada por inúmeras apresentações, entre elas a performance de Anitta. A cantora brasileira brilhou no palco do Grammy Latino ao som do hit Envolver, que lhe rendeu a indicação à Gravação do Ano e Melhor Interpretação de Reggaeton.

Anitta fez uma performance no Grammy Latino 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

Ainda na apresentação, a artista não deixou de fora o baile funk e fez todo mundo dançar em um medley com seus principais sucessos. No último dia 15, a cantora, que constrói a carreira internacional, foi indicada ao Grammy 2023, como Artista Revelação.

A cerimônia principal começou às 22 horas, mas os primeiros prêmios foram anunciados ainda à tarde, na pré-cerimônia, quando foram conhecidos os vencedores das categorias de música brasileira. Liniker ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Indigo Borboleta Anil. Com isso, a cantora se tornou a primeira mulher trans a vencer uma categoria na premiação.

Parabéns! @Liniker Melhor Álbum de Música Popular Brasileira 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pgaHqoK0yS — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2022

Ludmilla também conquistou seu primeiro Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com o disco Numanice #2. "Muito feliz. Meu primeiro Grammy, com um álbum de pagode, uma coisa completamente diferente do que eu fazia. Estou radiante aqui em cima. Muito feliz em representar o meu país aqui. Hoje é só festa", comemorou a cantora, em entrevista à imprensa. Ela também apresentou uma categoria - a de Melhor álbum de música urbana.



O Grammy Latino 2022 ainda fez uma homenagem póstuma à cantora Gal Costa, que morreu no início deste mês, aos 77 anos. Sob apresentação de Anitta e Thalía, imagens da cantora foram exibidas no telão da cerimônia, ao som de músicas que marcaram a carreira da grande artista brasileira, como Chuva de Prata e Divino Maravilhoso.

"Há poucos dias nos deixou uma figura icônica. Divertida, única e infinitamente talentosa. Você vai fazer muita falta e esse show é para você. Vamos te homenagear com mais músicas. Gal, nunca vamos te esquecer", disse Anitta, que ainda relembrou o Prêmio pelo Conjunto da Obra, que Gal Costa recebeu no Grammy Latino de 2011.

Anitta homenageando Gal Costa no #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/tpOiMMao2n — Anitta Media Lives | Fan Account (@anittamedialive) November 18, 2022

Outra artista brasileira homenageada foi ninguém menos que Rita Lee, um símbolo do cenário musical. Aos 74 anos, a cantora recebeu o prêmio Lifetime Achievement, que homenageia e enaltece artistas que fizeram contribuições notáveis para a indústria da música. O evento de entrega foi restrito e ocorreu na quarta-feira, 16, precedendo a cerimônia de premiação. Giulia Be foi convidada pela Academia Latina da Gravação para apresentar o prêmio.

Ainda na lista de brasileiros premiados, também teve vencedor na categoria Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea. O músico Sergio Assad levou o prêmio pela música Anido's Portrait: I. Chacarera, que está no álbum Legado, que também venceu como Melhor Álbum de Música Clássica.

O cantor e compositor Alceu Valença levou o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum Senhora Estrada. Já na categoria Melhor Álbum Instrumental, o prêmio veio para outro brasileiro, o músico Hamilton De Holanda, que levou para casa o Grammy Latino com o disco Maxixe Samba Groove.

Na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, Marisa Monte levou a estatueta, ao lado do uruguaio Jorge Drexler, com a música Vento Sardo. Outro premiado foi Erasmo Carlos, que venceu Melhor Rock de Língua Portuguesa ou Álbum Alternativo, com O Futuro Pertence À … Jovem Guarda.

Em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, a grande vencedora foi a banda Bala Desejo, com Sim Sim Sim. O grupo musical, que se formou no ano passado, concorreu com nomes conhecidos do grande público, como Gilsons (Pra Gente Acordar), Jão (Pirata), Marina Sena (De Primeira) e Luísa Sonza (Doce 22)

Já em Melhor Álbum de Música Sertaneja, a vitória ficou para a já consagrada dupla Chitãozinho & Xororó, com o álbum Chitãozinho & Xororó Legado. Nessa categoria, uma das apostas era o disco Patroas 35%, uma parceria das irmãs Maiara & Maraísa com a cantora Marília Mendonça, que morreu no ano passado em um acidente de avião e cujo legado segue vivo no cenário musical.

Parabéns! @BalaDesejo Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua

Portuguesa 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/OJ29CTSjN2 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2022

Lista dos vencedores nas principais categorias da 23ª edição do Grammy Latino