Perfil de Cara de Sapato se pronuncia após assédio de jogador em mexicana

Durante a festa do líder do BBB23, realizada nesta quarta (15), Cara de Sapato fez inúmeras ‘investidas’ na mexicana Dania Mendez. A web não perdoou e condenou as atitudes do lutador.
Um perfil comentou, "é sério que a Globo vai passar pano pra assédio?". Outro disse: "Sapato e Guimê beberam e cometeram atos criminosos, nunca foi e nunca será culpa da bebida. Next."
Ainda teve gente que comparou as atitudes de Cara de Sapato com as de Fred e Alface. "O tempo inocentar Dr. Fred e Alface. Não é bem eles que são machistas e mau-caráter, quero só ver a produção passar esse pano. Assédio e Crime. Não é não", tweetou.
Após a repercussão negativa na web, o perfil oficial do participante se pronunciou na manhã desta quinta-feira (16).
"Sobre a madrugada: Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados".