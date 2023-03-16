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BBB 23

Perfil de Cara de Sapato se pronuncia após assédio de jogador em mexicana

Web não gostou das atitudes do lutador e diz ser crime. Página do brother no Twitter postou pedidos de desculpas. "Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:25

Cara de Sapato, do BBB 23, sofre de Síndrome de Tourette
Cara de Sapato, do BBB 23, sofre de Síndrome de Tourette Crédito: Reprodução/Rede Globo
Durante a festa do líder do BBB23, realizada nesta quarta (15), Cara de Sapato fez inúmeras ‘investidas’ na mexicana Dania Mendez. A web não perdoou e condenou as atitudes do lutador.
Um perfil comentou, "é sério que a Globo vai passar pano pra assédio?". Outro disse: "Sapato e Guimê beberam e cometeram atos criminosos, nunca foi e nunca será culpa da bebida. Next."
Ainda teve gente que comparou as atitudes de Cara de Sapato com as de Fred e Alface. "O tempo inocentar Dr. Fred e Alface. Não é bem eles que são machistas e mau-caráter, quero só ver a produção passar esse pano. Assédio e Crime. Não é não", tweetou.
Após a repercussão negativa na web, o perfil oficial do participante se pronunciou na manhã desta quinta-feira (16).
"Sobre a madrugada: Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados".

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