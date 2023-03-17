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'BBB 23': Mexicana Dania Mendez deixa a casa e emociona brothers

Participante do ‘La Casa De Los Famosos’ veio de intercâmbio e teve passagem marcada por assédio de Cara de Sapato e MC Guimê
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2023 às 14:54

'BBB 23': Mexicana Dania Mendez deixa a casa e emociona brothers
'BBB 23': Mexicana Dania Mendez deixa a casa e emociona brothers Crédito: Globo
A mexicana Dania Mendez deixou a casa do Big Brother Brasil 23 no início da tarde desta sexta-feira, 17, após passar apenas dois dias no reality brasileiro.
Ela veio de intercâmbio do programa La Casa De Los Famosos, no México, e teve a curta passagem pelo BBB marcada por ter sofrido assédio de Antônio Cara de Sapato e MC Guimê, que foram expulsos na quinta-feira, 16.
Mais cedo, a produção já havia pedido para que a modelo deixasse as malas prontas. Ela ganhou de presente um roupão de líder, se emocionou, e disse: "Melhor experiência da minha vida".
A sister se arrumou e ficou pronta para sua saída. Ela se despediu dos brothers e agradeceu a todos pelo tempo que passou na casa. "Que bom que desfrutei com pessoas tão lindas como vocês", disse.
A saída aconteceu pela porta que fica na sala de estar, e não no jardim.

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