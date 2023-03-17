'BBB 23': Prova do Líder, repercussão das expulsões e preocupação com Lexa

A programação ao vivo do Big Brother Brasil 23 na última quinta-feira, 16, foi atípica, marcada pela expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, acusados de assediar Dania Mendez, mexicana que está de passagem na casa por um intercâmbio. A notícia, é claro, mexeu com a casa.
Após os integrantes do camarote deixarem o reality show, Tadeu Schmidt anunciou a Prova do Líder. Aline, Sarah e Dania não participaram, mas puderam assistir ao momento na área de prova.
Confira a seguir tudo o que aconteceu após a expulsão de Guimê e Sapato do BBB 23:
BRUNA É A NOVA LÍDER
Bruna Griphao e Amanda chegaram à final da Prova do Líder. O resultado foi definido pela contagem de pontos que elas acumularam ao longo da dinâmica. Assim, a atriz conquistou o título pela terceira vez.
APOIO À DANIA MENDEZ
Mesmo com a nova liderança, o assunto da madrugada foram as expulsões dos participantes. Dania chorou muito e precisou ser consolada pelo apresentador e pelos participantes. As mulheres da casa, em especial, uniram forças para apoiá-la e reforçaram não ser sua culpa a situação.
Apesar de ser aliada de Cara de Sapato, Amanda refletiu: "Ele errou. De alguma maneira, ele errou para o Tadeu vir e falar isso. Eles têm bom coração e eles vão reconhecer. Mas, têm coisas que não podem passar aqui dentro. As pessoas se inspiram nesse programa e podem replicar o que acontece aqui."
A mexicana também foi chamada ao confessionário para receber amparo da produção, após dizer que se sentiu mal pelos dois.
MUITO CHORO
Além de Dania, o choro tomou conta dos demais participantes, especialmente de Amanda. Na ocasião, a médica também precisou ser consolada e recebeu abraços dos colegas de confinamento.
A sister se responsabilizou em ajudar a fazer as malas do lutador. "Vou ficar com a camiseta dele", disse, ao guardar a peça para si.
PREOCUPAÇÃO COM LEXA
O desligamento de Guimê fez alguns participantes refletirem sobre Lexa, esposa do cantor. Na área externa, os integrantes do Quarto Deserto se reuniram para relembrar a festa, destacando que "Guimê estava muito bêbado".
"Falamos com ele, e ele disse que estava feliz... O que mais me deixa preocupada é a Lexa, mano. Imagina a cabeça dela agora", observou Bruna.
Amanda, Fred e Aline concordaram com a preocupação da atriz em relação à cantora. "É uma proporção... Eu falei pra ele: ‘Guimê, você está construindo uma história tão linda aqui dentro, não faz isso", disse Aline, emocionada.
Segundo o grupo, quando o cantor fica embriagado, deixa de ser ele. "É uma outra pessoa. Outra energia", detalhou Bruna.
PAPO SOBRE JOGO
A madrugada também teve papo sobre jogo. Em conversa com Sarah Aline, Ricardo disse que pode ser o próximo alvo da casa. Segundo ele, tem chance de receber quatro votos na formação de Paredão desta semana.
"Amanda vota em mim, o Fred vota em mim direto, a Bruna vota em mim direto, a Marvvila pode votar em mim direto, dependendo da circunstância na hora. Já são quatro votos. Quatro de dez, é muito voto", listou.
Sem Guimê na casa, o biomédico declarou para a psicóloga: "O único laço forte que eu tenho aqui hoje é você. Não quero quantidade, quero qualidade".