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Talento

Ator capixaba é destaque em "Travessia" como vilão que assedia adolescentes

Na trama de Glória Perez, o veterano Cláudio Tovar encarna um pedófilo que está tentando conseguir fotos íntimas de Karina (Danielle Olímpia)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Março de 2023 às 10:23

Em
Em "Travessia", Cláudio Tovar encarna um assediador que tenta conseguir fotos nuas de Karina (Danielle Olímpia) se passando por uma mulher Crédito: Reprodução/Rede Globo
Com seu talento, o ator capixaba Cláudio Tovar, de 78 anos, vem chamando a atenção do público que acompanha "Travessia", a novela das 21h da Rede Globo. Seu personagem chegou esta semana para movimentar a trama de Glória Perez, que, em breve, chega a seus momentos decisivos. Ainda sem nome, ele começou a aterrorizar a vida de Karina (Danielle Olímpia).
Assediador e pedófilo, o homem está enganando a adolescente, através do deepfake (Inteligência Artificial para trocar o rosto de pessoas em vídeos, sincronizar movimentos labiais, expressões e demais detalhes), para conseguir fotos íntimas da garota. Assim, o vilão usa a imagem de uma atriz famosa - vivida por Giulia Buscacio - para enganar a jovem.
Em cenas consideradas pesadas, ele aparece em uma casa velha, usando um computador e um celular para praticar seus crimes.  Ardiloso, usa um programa de modificação de voz para enganar Karina, chegando a solicitar que a menina enviasse fotos e vídeos nua, com a desculpa que usaria o material como teste para atuar em uma série. Logo o criminoso entrará na mira de Helô, personagem de Giovanna Antonelli.

VERSATILIDADE

Sumido da televisão, ator deixou Vitória, sua cidade natal, aos 18 anos, para tentar novos rumos na carreira. Multifacetado, além de atuar, Claudio Tovar é dançarino, cantor, artista plástico, cenógrafo e figurinista.
Nascido no ES, Cláudio Tovar foi homenageado no Festival de Cinema de Vitória em 2018
Nascido no ES, Cláudio Tovar foi homenageado no Festival de Cinema de Vitória em 2018 Crédito: Sérgio Cardoso
Homenageado no Festival de Cinema de Vitória em 2018, Tovar, na ocasião, falou sobre sua partida precoce do ES. "Saí porque naquela época não tinha muita coisa para fazer aqui. Isso em 1962 ou 1963. Sabia que ia trabalhar com artes de alguma forma, tinha essa intuição. Aqui não tinha campo. Aí fui pro Rio, no peito e na raça, sem nenhuma ideia do que ia acontecer. Era muito garoto", relembrou, em entrevista ao site do FCV.
Na vida pessoal, Cláudio é casado desde 1980 com a também atriz Lucinha Lins, ex-mulher de Ivan Lins. Eles estão juntos há 40 anos e têm uma filha, Beatriz.
Um dos primeiros trabalhos de destaque do capixaba se deu em 1972, como integrante do consagrado grupo de teatro Dzi Croquetes. Na TV, Tovar fez participações nas novelas "Roque Santeiro" e "Por Amor", na Rede Globo; "Poder Paralelo", na Record TV e, em 2011, "Insensato Coração", também na Globo. Ainda na emissora carioca, atou em "Lado a Lado" e "Êta Mundo Bom!".
Um dos destaques de sua carreira, porém, é o trabalho como cenógrafo, em que venceu vários prêmios. Cláudio assinou a cenografia de apresentações - e peças teatrais - de artistas consagrados, como Ney Matogrosso, Jorge Fernando, Aderbal Freire Filho, Domingos de Oliveira, Marília Pera, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Tânia Alves e Bibi Ferreira. 

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