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Fora da Casa

BBB 23: irmão de Dania reage a episódios envolvendo a influenciadora mexicana

Julio Hernandez afirmou que não concordava com a atitude de alguns ‘brothers’ da casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2023 às 11:09

A mexicana Dania Mendez entra no BBB 23 nesta quarta (15)
A mexicana Dania Mendez entrou no BBB 23 nesta quarta (15) Crédito: Divulgação
Julio Hernandez, irmão de Dania Mendez, mexicana convidada a passar uns dias no BBB 23, se manifestou nas redes sociais sobre o episódio envolvendo o lutador Cara de Sapato e MC Guimê, acusados de assédio contra a influencer.
Julio compartilhou o vídeo em que o cantor brasileiro aparece passando a mão no bumbum de Dania, que prontamente tira a mão. "Qual é o problema dele? É o típico homem que abusa da simpatia e boas vibrações de uma mulher. Que bom que ela o parou e esclareceu a amizade", escreveu o irmão.
Em seguida, ele voltou a se posicionar, afirmando que era contra a atitude de alguns dos homens da casa em relação à participante de La Casa de los Famosos. "Ontem à noite, no BBB, tiveram uma festa em que vimos que Dania estava muito feliz, divertindo-se no seu primeiro dia, teve álcool envolvido. A única coisa que posso dizer é que não estou de acordo com as atitudes de alguns homens de lá, não é certo que deixemos passar esse tipo de coisas. Obrigado às pessoas que a ajudaram e estiveram com ela. Domitila, Bruna, e muito mais… Obrigado", declarou.

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