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Hailey Bieber entra em contato com Selena Gomez e expõe ameaças de morte

Atriz usou a rede social para defender a modelo, ressaltando a importância da gentileza
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2023 às 11:23

Hailey Bieber entra em contato com Selena Gomez e expõe ameaças de morte
Hailey Bieber entra em contato com Selena Gomez e expõe ameaças de morte Crédito: Instagram/@selenagomez/Reuters/Folhapress
Selena Gomez e Justin Bieber tiveram um relacionamento entre idas e vindas que acabou oficialmente em 2018. No ano seguinte, o cantor se casou com Hailey Bieber - e foi o suficiente para fãs do ex-casal apontarem uma suposta rivalidade entre as mulheres. Nesta sexta-feira, 24, a cantora e atriz resolveu encerrar o assunto de uma vez por todas.
No story do Instagram, Selena expôs uma conversa com a modelo: "Hailey Bieber me procurou e me disse que tem recebido ameaças de morte e muita negatividade odiosa". A atriz, então, repudiou os ataques e saiu em defesa de Hailey. "Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying", repreendeu.
Por fim, ela ressaltou: "sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe".
Stories de Selena Gomez em defesa de Hailey Bieber
Stories de Selena Gomez em defesa de Hailey Bieber Crédito: Instagram/@selenagomez
Vale relembrar que em outubro de 2022, elas se encontraram em um evento. Na ocasião, fizeram algumas fotos juntas e foram vistas se abraçando.

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