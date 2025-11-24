'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado e classificação deste domingo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:29
Alvaro foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 23, no Domingão Com Huck. Seguem na disputa por uma vaga na final David Junior, Manu Bathidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo. Confira abaixo classificação, notas e vídeos deste domingo.
A previsão é de que a grande final do programa seja realizada no Domingão Com Huck de 7 de dezembro de 2025, coincidindo também com a última rodada do Brasileirão de futebol.
Os quatro remanescentes da disputa deste domingo ainda se enfrentam na 'semifinal' dia 30, para definição dos três finalistas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta