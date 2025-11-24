TV Globo

'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado e classificação deste domingo

Previsão é de que a grande final do programa seja realizada no dia 7 de dezembro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:29

Alvaro foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 23 Crédito: Reprodução/TV Globo

Alvaro foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 23, no Domingão Com Huck. Seguem na disputa por uma vaga na final David Junior, Manu Bathidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo. Confira abaixo classificação, notas e vídeos deste domingo.

Classificação da 'Dança dos Famosos'

196.4 - Silvero Pereira e Thaís Sousa

196.1 - Wanessa Camargo e Diego Basílio

196.0 - Manu Bahtidão e Heron Leal

195.8 - David Junior e Jaque Paraense

194.6 - Alvaro e Mariana Torres (eliminados)

Quando será a final da Dança dos Famosos 2025

A previsão é de que a grande final do programa seja realizada no Domingão Com Huck de 7 de dezembro de 2025, coincidindo também com a última rodada do Brasileirão de futebol.

Os quatro remanescentes da disputa deste domingo ainda se enfrentam na 'semifinal' dia 30, para definição dos três finalistas.

Este vídeo pode te interessar