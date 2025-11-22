Novidade

Globo define estreia de primeira novela vertical com Jade Picon no papel principal

"Tudo por uma Segunda Chance" é primeira novela criada especialmente para as redes sociais; veja detalhes

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:59

Jade Picon será protagonista de novela da Globo Crédito: Instagram/jadepicon

A Globo definiu a data de estreia de "Tudo por uma Segunda Chance", primeira novela criada especialmente para as redes sociais: 25 de novembro. A trama tem Jade Picon como protagonista, ao lado de Daniel Rangel e Débora Ozório nos papéis centrais.

Com 50 capítulos, a história acompanha os preparativos para o casamento de Lucas Trajano (Daniel Rangel) e Paula Magalhães (Débora Ozório), sua primeira e única namorada. Tudo muda quando Lucas cai em um coma profundo após beber uma taça envenenada - o alvo original era Paula. A responsável é Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, que nutre uma paixão obsessiva pelo rapaz e, principalmente, pela sua fortuna.

A vilã arma provas para incriminar Paula, fazendo o casamento desmoronar. Anos depois, quando Lucas finalmente desperta, ele não se lembra de nada - nem mesmo de seu grande amor. Ao lado dele está Soraia, que se aproveita da vulnerabilidade do rapaz para apagar qualquer vestígio do passado e ocupar o lugar deixado por Paula.

Pensada para consumo mobile, a novela aposta em drama, romance e intrigas, com episódios de 2 a 3 minutos, lançados em pacotes semanais de 10 capítulos, sempre às terças-feiras. O elenco também conta com Beth Goulart, Marcos Winter, Vanessa Gerbelli e Leonardo Brício. O roteiro é de Rodrigo Lassance, com direção artística de Adriano Melo.

