Mapa Astral de Neymar: o que revela sobre suas atitudes no amor

Descubra o que o Mapa Astral de Neymar revela sobre suas atitudes no amor e padrões afetivos

Publicado em 24 de maio de 2025 às 11:45

Crédito: Personare

Você já se perguntou por que Neymar Jr. vive envolvido em polêmicas amorosas? A resposta pode estar no Mapa Astral de Neymar.>

O craque tem sido alvo de rumores e escândalos, como os que envolveram sua relação com Bruna Biancardi, sua atual parceira, com quem está esperando sua segunda filha.>

Mas o que os Astros podem revelar sobre essas escolhas e comportamentos de Neymar no amor? Como o Mapa Astral de Neymar pode explicar suas atitudes e os padrões que se repetem nas suas relações? >

A seguir, vamos explorar os aspectos astrológicos do jogador, que podem ajudar a entender melhor as influências que moldam suas decisões afetivas.>

O que o Mapa Astral de Neymar diz sobre o amor

Vamos aos principais aspectos do Mapa Astral do jogador. Sugiro que você faça ou abra seu Mapa Astral (ou da pessoa que você gosta), para comparar e ver se você se identifica ou o que tem a aprender sobre o amor.>

No Mapa Astral do Personare, você consegue ver gratuitamente uma análise sobre a combinação do Sol com o Ascendente, como a do Neymar:>

O jogador Neymar Crédito: Instagram/@neymarjr/Raul Baretta

Vamos, agora, entender o que o Mapa Astral de Neymar diz sobre o amor.>

Ascendente em Sagitário e a atração pelo novo

Assim, em um primeiro momento, parece ser o parceiro ideal: animado, interessado e pronto para viver grandes aventuras.>

Mas há mais por trás desse charme inicial: a honestidade brutal, típica de Sagitário, também aparece, especialmente quando ele sente que precisa proteger sua liberdade ou que está sendo pressionado. >

É alguém que promete o mundo, mas que se sente sufocado quando percebe que as expectativas do outro estão além do que deseja manter, e que pode reagir de maneiras inesperadas como resultado.>

Stellium na Casa 1 e foco em si

Quando bati o olho no Mapa Astral do Neymar, me chamou atenção esse stellium (quando há vários planetas) na Casa 1, a casa do Ascendente. Neste lugar do eu, o Menino Ney tem Vênus, Urano, Netuno e Marte. >

Vamos ao que isso significa:>

Vênus em Capricórnio>

Sugere que Menino Ney deseja relacionamentos que tragam segurança e estabilidade. No entanto, Urano e Netuno imediatamente quebram essa promessa.>

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Instagram/@neymarjr

Urano e a busca por novidades>

Traz uma sede de liberdade e uma atração por pessoas diferentes, fora do comum. O amor “tradicional” que a Vênus em Capricórnio busca termina entediando ele. >

Com isso, ele pode buscar amores “oficiais”, mas é facilmente atraído por novidades e pessoas que desafiam suas expectativas.>

Netuno e as idealizações>

Com Netuno envolvido nesse stellium, significa que Neymar tende a idealizar parceiras e relacionamentos. Ele se apaixona não somente por pessoas, mas pela ideia do amor em si, muitas vezes confundindo fantasia e realidade.>

Marte conjunto a Netuno: “come pelas beiradas”>

Esse aspecto cria uma abordagem indireta e até enigmática para o desejo e a conquista. Menino Ney é o tipo que “come pelas beiradas” — não avança de forma direta, mas vai envolvendo e seduzindo aos poucos. >

Ao mesmo tempo, pode enviar sinais confusos, fazendo com que mulheres pensem que ele deseja tudo com elas, quando, na verdade, está somente explorando suas possibilidades. >

Você acha que ele está apenas sendo gentil, mas quando percebe, já está pensando nele o tempo todo. Ele nunca diz exatamente o que quer, mas os olhares, os toques suaves e as conversas profundas fazem você se perguntar se é amor. >

É como se ele fosse uma miragem — perto o suficiente para sentir, mas sempre um pouco fora de alcance.>

Lua em Peixes: atração por mulheres que precisam de salvação

A Lua em Peixes do Mapa Astral de Neymar intensifica sua natureza sonhadora e sensível. Emocionalmente, ele é extremamente perceptivo. Sabe o que você deseja antes mesmo que você saiba, e ele traduz isso em gestos e palavras que encantam. >

Se você for linda, delicada, misteriosa, ou precisar (de alguma forma) ser resgatada, nossa, ele será o seu herói! Seu desejo de salvar é uma constante. >

Chegou triste perto dele, com os olhos marejados e um sorriso tímido, Menino Ney já vai querer te abraçar, te proteger e fazer com que você se sinta segura. >

Mas depois de um tempo, ele percebe que isso que atraiu ele em você faz com que ele se sinta preso, e vaza.>

Planetas indicam que relacionamentos que são sobre ele

Outra coisa que me chama muito a atenção no Mapa Astral de Neymar Jr. é essa forte concentração de planetas nas Casas 1 e 2 (o “Eu” e o “Meu”), com as Casas 5 e 7 (amor e parcerias) vazias. >

Aqui há uma tendência de que seus relacionamentos sejam, em última análise, sobre ele. Ele se envolve, mas o foco permanece em suas próprias necessidades, sentimentos e identidade.>

Talvez isso explique muito as trapalhadas que o jogador vive envolvido e que estampam as manchetes.>

Em resumo, um conquistador inconstante

Menino Ney é o conquistador que encanta com seu carisma, sensibilidade e inteligência. Mas, ao mesmo tempo, é o amante que nunca é totalmente seu. >

Ele deseja segurança e estabilidade (Vênus em Capricórnio), mas seu coração anseia por magia e liberdade (Urano e Netuno).>

Como conquistá-lo e manter seu interesse?>

Seja autêntica e misteriosa. Ele se encanta por pessoas que são verdadeiras, mas que também mantêm um pouco de mistério.>

Ofereça liberdade, não controle. Ele valoriza relacionamentos que lhe permitem ser ele mesmo. E não seja ciumenta — se for, sofrerás em vão!>

Mostre sensibilidade e que precise dele, mas não muito! Ele quer ser seu herói, mas precisa que você tenha uma vida além dele (desde que ele continue sendo, em alguma medida, a sua parte mais importante).>

Menino Ney, o conquistador que sabe intuitivamente o que você deseja. Mas, para que ele permaneça, é preciso entender que ele ama tanto a liberdade quanto ama o amor.>

FAQ: Mapa Astral de Neymar e astrologia no amor

1. Qual é o signo de Neymar Jr?>

Neymar é aquariano, ou seja, nasceu com o Sol em Aquário, signo ligado à liberdade, originalidade e senso de comunidade.>

2. Qual é o ascendente de Neymar?>

O Ascendente de Neymar é em Sagitário, o que dá ao jogador uma postura otimista, expansiva e amante da liberdade nos relacionamentos.>

3. O que o Mapa Astral de Neymar diz sobre suas relações amorosas?>

O Mapa sugere uma busca por segurança e conexão emocional profunda, mas também um forte desejo por liberdade e novidade, o que pode tornar suas relações instáveis.>

4. Neymar tende a idealizar o amor?>

Sim. A presença de Netuno no stellium da Casa 1 e a Lua em Peixes indicam uma tendência a idealizar o amor e a parceira, o que pode gerar frustrações.>

5. O que a Astrologia diz sobre Neymar e fidelidade nos relacionamentos?>

A Astrologia não determina fidelidade, mas aponta padrões. No caso de Neymar, há uma combinação de desejo por estabilidade (Vênus em Capricórnio) e inquietação (Urano), o que pode resultar em comportamentos contraditórios.>

6. O Mapa Astral explica as polêmicas amorosas de Neymar?>

O Mapa não explica de forma determinística, mas sugere padrões emocionais e comportamentais que ajudam a entender escolhas e desafios em sua vida amorosa. Ou seja, a Astrologia aponta tendências, mas as escolhas são sempre da pessoa.>

7. Onde posso fazer meu próprio Mapa Astral?>

Você pode fazer seu Mapa gratuitamente no site do Personare e entender como seus próprios aspectos amorosos se manifestam.>

8. Neymar combina com Bruna Biancardi?>

Para saber se duas pessoas combinam no amor, a astrologia utiliza a Sinastria Amorosa, uma técnica que compara os Mapas Astrais de ambas as pessoas para analisar afinidades, desafios e a dinâmica do relacionamento.>

No caso de Neymar e Bruna Biancardi, não é possível afirmar com precisão o grau de compatibilidade sem o horário de nascimento dela, que determina posições importantes como o Ascendente e a Lua. >

No entanto, com base nos signos solares — Neymar é de Aquário e Bruna, de Áries — há potencial para uma conexão estimulante e dinâmica. Aquário e Áries compartilham o gosto por liberdade, novidade e independência. Por outro lado, essa combinação também pode apresentar desafios relacionados à impulsividade (de Áries) e à necessidade de espaço pessoal (de Aquário).>

