Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie com festa e ensaio fotográfico

O casal Neymar e Bruna Biancardi celebrou o primeiro ano de vida da pequena Mavie num resort de luxo na Arábia Saudita.
O atleta e a influenciadora compartilharam algumas imagens de como foi a festa numa praia com a presença de amigos mais próximos e familiares. O casal também divulgou algumas fotos de um ensaio feito pela bebê.
"Parabéns, filha. Papai te ama demais", escreveu Neymar nas redes sociais. Bruna publicou um vídeo em que mostra a evolução da filha do primeiro ao décimo segundo mês de vida com uma declaração de amor a ela.
"Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente, nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", escreveu.