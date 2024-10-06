Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie com festa e ensaio fotográfico

Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

O casal Neymar e Bruna Biancardi celebrou o primeiro ano de vida da pequena Mavie num resort de luxo na Arábia Saudita.

O atleta e a influenciadora compartilharam algumas imagens de como foi a festa numa praia com a presença de amigos mais próximos e familiares. O casal também divulgou algumas fotos de um ensaio feito pela bebê.

"Parabéns, filha. Papai te ama demais", escreveu Neymar nas redes sociais. Bruna publicou um vídeo em que mostra a evolução da filha do primeiro ao décimo segundo mês de vida com uma declaração de amor a ela.