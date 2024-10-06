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Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie com festa e ensaio fotográfico

Atleta e influenciadora compartilharam algumas imagens de como foi a festa numa praia com a presença de amigos e familiares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2024 às 17:18

Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie
Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie Crédito: Reprodução/Instagram
O casal Neymar e Bruna Biancardi celebrou o primeiro ano de vida da pequena Mavie num resort de luxo na Arábia Saudita.
O atleta e a influenciadora compartilharam algumas imagens de como foi a festa numa praia com a presença de amigos mais próximos e familiares. O casal também divulgou algumas fotos de um ensaio feito pela bebê.

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"Parabéns, filha. Papai te ama demais", escreveu Neymar nas redes sociais. Bruna publicou um vídeo em que mostra a evolução da filha do primeiro ao décimo segundo mês de vida com uma declaração de amor a ela.
"Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente, nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", escreveu.

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