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Artes NFT compradas por Neymar por R$ 6 milhões estão à venda por R$ 400 mil

Jogador embarcou na onda tecnológica em 2022, mas setor teve queda nos últimos meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 08:30

A doação de Neymar é a maior feita por uma figura pública até o momento
Neymar  Crédito: Reprodução/Instagram
Neymar apostou pesado na onda dos NFTs (token não-fungível), que estava em alta em 2022. Mas a aposta não se confirmou. Passados dois anos, as artes da Bored Ape adquiridas pelo ator por mais de R$ 6 milhões estão valendo pouco mais de R$ 400 mil.
As três peças, que são ilustrações de macacos futuristas, estão lastreadas na tecnologia chamada blockchain, que funciona como um certificado de autenticidade. Ou seja, todo mundo conhece e pode ver reproduções das artes, mas apenas Neymar tem as originais.
Os NFTs de Neymar estão à venda na OpenSea, uma das maiores plataformas especializadas em negociação desse tipo de arte, que é feita através da criptomoeda Ethereum.
A arte mais cara da coleção pertencente ao jogador, o macaco com camisa de tie-die, custou cerca de R$ 3 milhões na época. A oferta mais alta até esta terça-feira (10) na plataforma é de 17,7 Ethereums, cerca de R$ 238 mil pela peça.
Somadas, as três peças da Bored Ape adquiridas por Neymar estão valendo R$ 422.860. O jogador tem ainda outros 90 NFTs na plataforma.

QUEDA DOS NFTS

Em outubro de 2023, a empresa Yuga Labs, criadora do Bored Ape Yacht Club, a série de macaquinhos, anunciou demissões após uma brusca desvalorização nas peças.
Além de Neymar, famosos como Jimmy Fallon e Paris Hilton investiram seus milhares de dólares nas artes da empresa. Entre 2022 e 2023, o volume de negócios caiu 89%.

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