Artes NFT compradas por Neymar por R$ 6 milhões estão à venda por R$ 400 mil

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar apostou pesado na onda dos NFTs (token não-fungível), que estava em alta em 2022. Mas a aposta não se confirmou. Passados dois anos, as artes da Bored Ape adquiridas pelo ator por mais de R$ 6 milhões estão valendo pouco mais de R$ 400 mil.

As três peças, que são ilustrações de macacos futuristas, estão lastreadas na tecnologia chamada blockchain, que funciona como um certificado de autenticidade. Ou seja, todo mundo conhece e pode ver reproduções das artes, mas apenas Neymar tem as originais.

Os NFTs de Neymar estão à venda na OpenSea, uma das maiores plataformas especializadas em negociação desse tipo de arte, que é feita através da criptomoeda Ethereum.

A arte mais cara da coleção pertencente ao jogador, o macaco com camisa de tie-die, custou cerca de R$ 3 milhões na época. A oferta mais alta até esta terça-feira (10) na plataforma é de 17,7 Ethereums, cerca de R$ 238 mil pela peça.

Somadas, as três peças da Bored Ape adquiridas por Neymar estão valendo R$ 422.860. O jogador tem ainda outros 90 NFTs na plataforma.

QUEDA DOS NFTS

Em outubro de 2023, a empresa Yuga Labs, criadora do Bored Ape Yacht Club, a série de macaquinhos, anunciou demissões após uma brusca desvalorização nas peças.