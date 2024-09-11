Ex-BBB Paulinha Leite celebra novo prêmio milionário na loteria: 'É tetra!'

Ex-BBB Paulinha Leite celebra mais um prêmio de loteria Crédito: Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee

A ex-BBB Paulinha Leite, 37, anunciou nesta terça-feira (10) que ganhou mais um prêmio milionário na loteria. Esta é a quarta vez consecutiva que a empresária leva a melhor na Lotofácil.

Paulinha estava em um bolão que levou o prêmio de R$ 2.583.261,80. "É tetra! Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência, ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão", explicou ela no Instagram.

A ex-BBB é dona de uma empresa que organiza bolões de loteria. Um desses grupos promovidos por ela acertou todos os números sorteados. "Fizemos os sonhados 15 pontos de novo!", afirmou.