Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-BBB Paulinha Leite celebra novo prêmio milionário na loteria: 'É tetra!'

Paulinha estava em um bolão que levou o prêmio de R$ 2.583.261,80. Esta é a quarta vez consecutiva que a empresária leva a melhor na Lotofácil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 08:07

Ex-BBB Paulinha Leite celebra mais um prêmio de loteria
Ex-BBB Paulinha Leite celebra mais um prêmio de loteria Crédito: Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee
A ex-BBB Paulinha Leite, 37, anunciou nesta terça-feira (10) que ganhou mais um prêmio milionário na loteria. Esta é a quarta vez consecutiva que a empresária leva a melhor na Lotofácil.
Paulinha estava em um bolão que levou o prêmio de R$ 2.583.261,80. "É tetra! Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência, ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão", explicou ela no Instagram.
A ex-BBB é dona de uma empresa que organiza bolões de loteria. Um desses grupos promovidos por ela acertou todos os números sorteados. "Fizemos os sonhados 15 pontos de novo!", afirmou.
Em setembro do ano passado, Paulinha contou que ganhou quase R$ 3 milhões na Lotofácil. A ex-BBB diz já ter sido premiada mais de 60 vezes na loteria./

Veja Também

Bruna Marquezine e João Guilherme fazem exigências para 'ativação' em camarote do Rock in Rio

“Espero mexer com a mente da rapaziada”, diz Matuê sobre novo álbum

Deolane Bezerra volta para presídio após descumprir medidas cautelares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados