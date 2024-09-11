Ex-BBB Paulinha Leite celebra novo prêmio milionário na loteria: 'É tetra!'

A ex-BBB Paulinha Leite, 37, anunciou nesta terça-feira (10) que ganhou mais um prêmio milionário na loteria. Esta é a quarta vez consecutiva que a empresária leva a melhor na Lotofácil.
Paulinha estava em um bolão que levou o prêmio de R$ 2.583.261,80. "É tetra! Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência, ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão", explicou ela no Instagram.
A ex-BBB é dona de uma empresa que organiza bolões de loteria. Um desses grupos promovidos por ela acertou todos os números sorteados. "Fizemos os sonhados 15 pontos de novo!", afirmou.
Em setembro do ano passado, Paulinha contou que ganhou quase R$ 3 milhões na Lotofácil. A ex-BBB diz já ter sido premiada mais de 60 vezes na loteria./