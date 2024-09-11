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Televisão

Globo contrata influenciador para trama sobre k-pop em 'Volta por Cima'

Allan Jeon tem mais de 9 milhões de seguidores no TikTok e vai estrear em novelas com novo folhetim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 08:24

1ª foto do influenciador Allan Jeon no papel de Jin Kown, personagem de 'Volta por Cima', nova novela das sete da Globo
1ª foto do influenciador Allan Jeon no papel de Jin Kown, personagem de 'Volta por Cima', nova novela das sete da Globo Crédito: Manoella Mello/Globo
A Globo contratou o influenciador e ator Allan Jeon, que conta com 2,7 milhões de seguidores no Instagram de 9 milhões no TikTok. Ele fará parte do elenco da novela "Volta por Cima", sua próxima trama das sete.
Allan fará parte de um núcleo curioso, que vai abordar a cultura da Coreia do Sul na produção. O k-pop e o k-drama estarão no folhetim para chamar a atenção do público jovem.
A reportagem teve acesso a primeira foto de Allan em seu papel. Ele interpretará Jin Kown, um jovem de origem sul-coreana que aparece na Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio carioca onde se passa a trama, em busca de emprego.
O menino acaba despertando o interesse de Tati (Bia Santana), irmã de Madá (Jéssica Ellen), que o vê como um astro de K-drama, tema que será abordado na novela.
Allan, que é filho de pais coreanos, diz que está feliz por poder falar da cultura de seu pais de origem em uma novela de horário nobre da Globo.
"Eu estou muito orgulhoso dessa trama envolver a minha cultura. Fico feliz e vejo como uma oportunidade para a galera que não conhece poder aprender um pouco. E, quem sabe, se apaixonar por essa cultura também.", conta o influenciador, que também é ator.
"Volta por Cima" é escrita por Claudia Souto, a mesma de "Pega Pega" (2017) e "Cara e Coragem" (2022). A trama será protagonizada por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira.

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