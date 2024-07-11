Bruna Biancardi mostra primeiros passos de Mavie e Neymar reage; veja

Neymar compartilhou em seu Instagram nesta quarta, 10, registros dos primeiros passos da filha, Mavie. Em uma ligação de vídeo com Bruna Biancardi, o bebê aparece se equilibrando nos braços da mãe e arrancando sorrisos do pai.

Neymar escreveu: "Por poucos dias, não consegui ver pessoalmente os primeiros passinhos da Mavie! Que menina sapeca, nem engatinhou e já está quase andando!".

No domingo, 7, Bruna e Neymar foram flagrados aos beijos em fotos que circularam nas redes sociais, durante show do Thiaguinho em São Paulo. Depois, o jogador foi filmado cantando a música Ajustes, de Xandy Lamonde, enquanto olhava para Bruna - os versos diziam: "Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só está precisando de um ajuste". Apesar dos indícios, o casal não se pronunciou sobre uma reconciliação.