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Bruna Biancardi mostra primeiros passos de Mavie e Neymar reage; veja

Em ligação de vídeo, jogador fica radiante ao ver os primeiros passos da filha; Neymar e Bruna foram vistos aos beijos na semana passada e poderiam estar ensaiando reconciliação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 11:50

Filha de Neymar e Bruna Biancardi é consagrada na igreja evangélica
Filha de Neymar e Bruna Biancardi é consagrada na igreja evangélica Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
Neymar compartilhou em seu Instagram nesta quarta, 10, registros dos primeiros passos da filha, Mavie. Em uma ligação de vídeo com Bruna Biancardi, o bebê aparece se equilibrando nos braços da mãe e arrancando sorrisos do pai.
Neymar escreveu: "Por poucos dias, não consegui ver pessoalmente os primeiros passinhos da Mavie! Que menina sapeca, nem engatinhou e já está quase andando!".
No domingo, 7, Bruna e Neymar foram flagrados aos beijos em fotos que circularam nas redes sociais, durante show do Thiaguinho em São Paulo. Depois, o jogador foi filmado cantando a música Ajustes, de Xandy Lamonde, enquanto olhava para Bruna - os versos diziam: "Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só está precisando de um ajuste". Apesar dos indícios, o casal não se pronunciou sobre uma reconciliação.

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